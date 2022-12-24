عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس شعبة الأدوات المنزلية يؤكد أهمية الفاتورة الإلكترونية ويوضح كيفية تفادي أخطائها 

صدى البلد

أشاد أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في ظل منظومة التحول الرقمي والشمول المالي التي تنفذها الدولة حاليا لمواكبة التطورات العصرية، مشيرا إلي أنه كان من أول الحريصين علي التسجيل بها.

وقال  هلال، إن تطبيق هذه المنظومة أصبح ضرورة في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة ولكن هناك بعض الملاحظات والمقترحات التي تحقق نجاحا عند تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية وهي أن يتم مراعاة أن هذه المنظومة جديدة وتحتاج تكاتف الجميع وتحتاج ايضا لفترة تجربة كافية لأن الأخطاء واردة والتوعية والتصحيح واجب خاصة أن الأخطاء في تنفيذ هذه المنظومة غير مقصود فلا يوجد احد يتعمد الخطأ.

وطالب  بضرورة إعطاء مهلة كافية كتجربة لتطبيق الفاتورة الإلكترونية، مقترحا مدة عامين علي سبيل المثال يتم فيها التطبيق دون تجريم أو تغريم حتي يتم استيعاب تطبيق المنظومة الجديدة لانه في النهاية الجميع يسعي من أجل مصلحة البلد التي هي مصلحتنا ويجب أن نتكاتف جميعا ( تجار ومسئولين) من أجلها.

ولفت  إلي أن الأخطاء واردة مع تطبيق اي منظومة جديدة وليس الفاتورة الإلكترونية فقط ولكن علينا التكاتف من أجل تفادي هذه الأخطاء بالشكل الصحيح الذي يحقق توجهات الدولة التي علينا جميعا الالتفاف حولها.

وأشار رئيس شعبة الادوات المنزلية الي أهمية التوعية بكيفية التعامل مع الفاتورة الإلكترونية وسبل تطبيقها بشكل علمي وعملي ثم يتم تقييم هذه التجربة لتفادي السلبيات والتأكيد على الايجابيات لدعمها وهذا ما يكون سببا في نجاح التجارب الجديدة خاصة مع التوعية المتنوعة واعطاء الفرص الكافية للتنفيذ الصحيح لكننا جميعا في النهاية مع توجهات الدولة قلبا وقالبا لانها بلدنا التي نسعي جميعا من أجل رفع اسمها عاليا.
 

التحول الرقمي شعبة الادوات المنزلية منظومة الفاتورة الالكترونية الفاتورة الالكترونية الادوات المنزلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيها مرة واحدة|انخفاض أسعار الذهب بعد رفع الفائدة وعيار21 الآن مفاجأة

انهيار الدولار بالسوق السوداء|تراجع 12 جنيها دفعة واحدة ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

خطفت جوز صاحبتها… بلوجر شهيرة تثير الجدل على السوشيال ميديا

تفحم سيارة نقل وجزء من كوبري بشارع أحمد فخري في مدينة نصر.. صور

هل تسبب كهربا في إصابة أكرم توفيق متعمداً؟ تفاصيل

أول قرار من الخطيب بعد إصابة أكرم توفيق بقطع فى الرباط الصليبي

مش صاحبتي.. رهف الشامي تفجر مفاجأة بعد اتهامها بالخيانة

الإخلاء فورا.. 4 حالات لطرد المستأجر نهائيا بـ قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

محال الذهب والأسلحة والكحول ومكاتب الخدم.. أبرز أنشطة تتطلب موافقة أمنية للترخيص

في ساعات الصباح الأولى.. كارثة تنهي حياة 20 روسيًا| تفاصيل الحريق المروع

مكتوبة بماء الذهب على جلد غزال.. ضبط نسخة توراة أصلية مهربة من سوريا

لم ينفق عليها وطردها من المنزل.. تفاصيل مأساوية في حياة جميلة

سوق المستعمل.. اركب هيونداي أكسنت RB بـ 250 ألف جنيه

حد غسل الوجه في الوضوء.. اعرف الطريقة الصحيحة و5 أخطاء تبطل العبادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان تدفى.. طريقة عمل حمص الشام في البيت

أوجاع وآلام النجوم فى 2022.. سمية الخشاب تفقد والدتها وجومانا مراد تعلن وفاة والدها

بعد أنباء انفصالهما.. 10صور أثارت الجدل لـ محمد زيدان وزوجته

مش صاحبتي.. رهف الشامي تفجر مفاجأة بعد اتهامها بالخيانة

فيديو

بث مباشر لكبار القراء.. أول ختمة مجودة للقرآن الكريم من مسجد الحسين

قصة زواج وطلاق نسرينا نجمة الإعلانات| فيديوجراف

عبد المنعم إبراهيم.. طلق شقيقة زوجته بعد 10أيام وأخفى علاقته بـ كوثر العسال

محمد عشوب عن التسريب الصوتي لـ نجلاء فتحي : ميصحش نتكلم عن عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ