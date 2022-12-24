رئيس شعبة الأدوات المنزلية يؤكد أهمية الفاتورة الإلكترونية ويوضح كيفية تفادي أخطائها 

أشاد أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في ظل منظومة التحول الرقمي والشمول المالي التي تنفذها الدولة حاليا لمواكبة التطورات العصرية، مشيرا إلي أنه كان من أول الحريصين علي التسجيل بها.

وقال هلال، إن تطبيق هذه المنظومة أصبح ضرورة في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة ولكن هناك بعض الملاحظات والمقترحات التي تحقق نجاحا عند تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية وهي أن يتم مراعاة أن هذه المنظومة جديدة وتحتاج تكاتف الجميع وتحتاج ايضا لفترة تجربة كافية لأن الأخطاء واردة والتوعية والتصحيح واجب خاصة أن الأخطاء في تنفيذ هذه المنظومة غير مقصود فلا يوجد احد يتعمد الخطأ.

وطالب بضرورة إعطاء مهلة كافية كتجربة لتطبيق الفاتورة الإلكترونية، مقترحا مدة عامين علي سبيل المثال يتم فيها التطبيق دون تجريم أو تغريم حتي يتم استيعاب تطبيق المنظومة الجديدة لانه في النهاية الجميع يسعي من أجل مصلحة البلد التي هي مصلحتنا ويجب أن نتكاتف جميعا ( تجار ومسئولين) من أجلها.

ولفت إلي أن الأخطاء واردة مع تطبيق اي منظومة جديدة وليس الفاتورة الإلكترونية فقط ولكن علينا التكاتف من أجل تفادي هذه الأخطاء بالشكل الصحيح الذي يحقق توجهات الدولة التي علينا جميعا الالتفاف حولها.

وأشار رئيس شعبة الادوات المنزلية الي أهمية التوعية بكيفية التعامل مع الفاتورة الإلكترونية وسبل تطبيقها بشكل علمي وعملي ثم يتم تقييم هذه التجربة لتفادي السلبيات والتأكيد على الايجابيات لدعمها وهذا ما يكون سببا في نجاح التجارب الجديدة خاصة مع التوعية المتنوعة واعطاء الفرص الكافية للتنفيذ الصحيح لكننا جميعا في النهاية مع توجهات الدولة قلبا وقالبا لانها بلدنا التي نسعي جميعا من أجل رفع اسمها عاليا.

