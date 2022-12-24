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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ البحيرة تشهد طابور الصباح ونهائي دوري الكرة بمدرسة أبوحمص الثانوية

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة تشهد الطابور ونهائي دوري كرة القدم

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، صباح اليوم فعاليات الطابور الصباحي وأنشطة التربية العسكرية بمدرسة أبو حمص الثانوية الصناعية العسكرية بنين وذلك بحضور اللواء مدحت الزغد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، والدكتوريوسف الديب  وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة والدكتورة أمل زكريا قطب عضو مجلس النواب والعميد خليفة محمد هويدي قائد المدرسة.

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وفى بداية كلمتها وجهت نائب محافظ البحيرة التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقراره بتحويل عدد من المدارس الفنية بنطاق محافظة البحيرة إلى مدارس تأسيس عسكري، مؤكدةً أن إدراج الثقافة العسكرية داخل تلك المدارس الفنية يسهم في إعادة بناء شخصية الطلاب وتحسين سلوكياتهم وتوعيتهم بدور قواتنا المسلحة فى الحفاظ على أمن وسلامة الوطن ومقدراته وإعداد جيل قادر على مواجهة الصعوبات والتضحية من أجل الوطن وتنمية قيم الولاء لديهم تحت مظلة التعاون بين القوات المسلحة المصرية ووزارة التربية والتعليم لتخريج أجيال تتسم بالوطنية والإلتزام والمثابرة والإدارة المناسبة للأزمات الطارئة.

نائب محافظ البحيرة تشهد الطابور الصباحي ونهائي دوري كرة القدم  بمدرسة أبو حمص الثانوية 
نائب محافظ البحيرة تشهد الطابور الصباحي ونهائي دوري كرة القدم  بمدرسة أبو حمص الثانوية 

وأشارت إلى أنه خلال العام الدراسي حققت مدارس التعليم الفني التي تم إدراجها بالتأسيس العسكري تطورا كبيرا وملحوظا، حيث إرتفعت نسب الحضور ومعدلات النجاح.

وأضافت أن تحقيق هذه النتائج جاء نتيجة لتطبيق الإجراءات بشأن قواعد الإنضباط وحضور الطلاب ورفع الكفاءة الفنية وكذا إستخدام الوسائل الحديثة فى العملية التعليمية.

من جانبها أشارت الدكتورة أمل زكريا قطب عضو مجلس النواب فى كلمتها إلي إننا نفتخر ونتشرف بإمتلاكنا لجيل ينتمي لمصر لديه ولاء حقيقي للدولة، مؤكدةً أن قرار تحويل عدد من المدارس الفنية إلى مدارس تأسيس عسكري قرار وطني يستحق الإشادة والتقدير نظراً لما يمثله التأسيس العسكري من ترسيخ لمفهوم الوطنية وبناء وتقويم السلوكيات وأثر ذلك على إستقرار وتنمية المجتمع.

 وأضافت أن المدارس الفنية أثبتت جدارة وإستحقاقا كونها عمودا فقريا للدولة ومستقبلها الإقتصادي.

نائب محافظ البحيرة تشهد الطابور الصباحي ونهائي دوري كرة القدم  بمدرسة أبو حمص الثانوية 
نائب محافظ البحيرة تشهد الطابور الصباحي ونهائي دوري كرة القدم  بمدرسة أبو حمص الثانوية 

ورحب سعد الشرقاوي مدير المدرسة، فى كلمته بالدكتورة نائب محافظ البحيرة وكافة الحضور، مشيرا إلى أن مدرسة أبو حمص الثانوية الصناعية العسكرية تعد أحد أهم المؤسسات التعليمية بمحافظة البحيرة نظراً لقيامها بتخريج عدد كبير من العناصر الفنية المؤهلة والمدربة للإلتحاق بالقلاع الصناعية المتواجدة على أرض المحافظة وخارجها.

 وأكد أن المدرسة حققت نسب مرتفعة فى إلتحاق الخريجين بالكليات والمعاهد العليا نظراً للمستوى العلمي المتطور الذي توصلت إليه بعد إدراجها بالتأسيس العسكري، مضيفاً أن المدرسة تقوم بعرض منتجاتها بصفة دورية فى المعرض السنوي الذي تقيمه مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

نائب محافظ البحيرة تشهد الطابور الصباحي ونهائي دوري كرة القدم  بمدرسة أبو حمص الثانوية 
نائب محافظ البحيرة تشهد الطابور الصباحي ونهائي دوري كرة القدم  بمدرسة أبو حمص الثانوية 

وأكد حمدي سلام مدير إدارة أبو حمص التعليمية، أن التأسيس العسكري عامل أساسي في بناء الشخصية القوية التي تتسم بالوطنية والجد والإجتهاد، مشيراً إلى أن هناك تطور ملحوظ فى المدارس الفنية العسكرية سواء على الصعيد التعليمي والمستوى العلمي للطلاب وكذا على صعيد الإنضباط وتقويم سلوك الطلاب ولياقتهم البدنية.

وقام طلاب المدرسة بتنفيذ عدد من العروض، مثل العرض الرياضي والذي عكس المستوى الراقي للتدريب والمستوى المرتفع للياقتهم البدنية، وكذا تنفيذ عرض السلاح الصامت وأظهر مدى الدقة والكفاءة فى إستخدام السلاح، كما قاموا بتنفيذ العرض العسكري والذي أظهر مدى الإنضباط الذي يتمتع به طالب التأسيس العسكري.

كما شهدت نهال بلبع، نهائي دوري الأقسام بمدرسة أبو حمص الثانوية الصناعية العسكرية بين فريقي قسم الزخرفة وقسم الكهرباء والذي أنتهي بفوز قسم الزخرفة بهدفين نظيفين، وعقب ذلك قامت نائب محافظ البحيرة بتكريم الفريق الفائز وتسليمه كأس الدوري، كما قامت بتكريم الفريق الحاصل على المركز الثاني.  

وفى ختام زيارتها تفقدت الفصول التعليمية وشهدت إحدى الحصص الدراسية لمادة التربية العسكرية، واستعرضت خلالها جهود الدولة المصرية الرامية إلى تطوير مستوى معيشة المواطنين من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قري الريف المصري "حياة كريمة".

وقامت بإجراء نقاش وحوار تفاعلي مع عدد من الطلاب بشأن حجم المشروعات المنفذة بمحافظة البحيرة ومدى الإستفادة المحققة منها بإعتبارهما ملك للمواطن يجب الحفاظ عليها من أعمال التخريب أو سوء الإستخدام، كما استعرضت عدد من التحديات وسبل مواجهتها والوسائل المناسبة لتنمية قيم الولاء والإنتماء لدى الأطفال والشباب، ووجهت بالتوسع فى إقامة الندوات والمحاضرات التثقيفية للتوعية بجهود الدولة والمشروعات التي يتم تنفيذها، وخطر الشائعات والمعلومات المغلوطة وسبل المواجهة، والتحذير من السلوكيات الخاطئة.

يذكر أن المدرسة تم تأسيسها فى عام ١٩٨٦ ومقامه على مساحة ١٠ أفدنة وتضم ١٥٠ فصل دراسي لخدمة أكثر من ٩٠٠٠ طالب على فترتين صباحية ومسائية وتم بها إنشاء جديد "مبنى تحيا مصر" وتتكون المدرسة من مبنى الإدارة وفصول دراسية ومباني أقسام وورش كهرباء، نجارة، سيارات، ميكانيكا سيارات، تبريد وتكييف وتشكيل لحام، الحاسبات ونظم المعلومات، تشطيبات، خرسانة مسلحة، حديد مشغول، وغرف التربية الرياضية وقيادة التربية العسكرية ومخازن توريد.

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