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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ البحيرة توجه برفع درجة الاستعداد والمتابعة الدورية للطرق الرئيسية

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة توجه برفع درجه الاستعداد والمتابعة الدوري

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ برفع درجة الاستعداد التام والمتابعة الدورية للطرق الرئيسية ومطالع و منازل الكباري سواء على الطريق الدولي الساحلي او الزراعي.

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 كما شددت نائب المحافظ على تمركز المعدات والفرق بجميع القطاعات الجاري بها أعمال الرصف خاصة بمناطق نفق شبرا وحتى ميدان الساعة وبوابة المساحة واسفل الكوبري العلوي بدمنهور.

نائب محافظ البحيرة توجه برفع درجه الاستعداد والمتابعة الدورية للطرق الرئيسية
نائب محافظ البحيرة توجه برفع درجه الاستعداد والمتابعة الدورية للطرق الرئيسية
نائب محافظ البحيرة توجه برفع درجه الاستعداد والمتابعة الدورية للطرق الرئيسية

 ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية تتعرض محافظة البحيرة اليوم السبت لموجة من الأمطار المتوسطة الشدة التى قد تغزر احيانا خلال فترة المساء خاصة على شمال ووسط المحافظة بنسبة حدوث 50% تقريبا.  

نائب محافظ البحيرة توجه برفع درجه الاستعداد والمتابعة الدورية للطرق الرئيسية

وأكدت الدكتورة نهال بلبع على ضرورة المتابعة المستمرة بكافة الجهات المعنية على مدار الساعة مع الغرفة المركزية بديوان عام المحافظ⁩ مع خفض المناسيب بالترع والمصارف طبقاً لما هو معمول به في هذا الشأن.

وشددت على رفع درجة الاستعداد والمتابعة اللحظية بكافة مدن ومراكز المحافظة ومراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار فور سقوطها، وكذا  التعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياة والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.

محافظة البحيرة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية الصرف الصحى الوحدات المحلية الطريق الدولي الساحلي الطريق الدولى هيئة الأرصاد الترع والمصارف رفع درجة الاستعداد المياه والصرف الصحى درجة الإستعداد

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