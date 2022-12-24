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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان قصير.. هيفاء وهبى تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

صدى البلد

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام احتفالا بالكريسماس.

وخطفت هيفاء وهبي الأنظار بلوك غريب غير تقليدي، بفستان أحمر قصير ذات ذيل طويل، وإطلالة جريئة لاقت تفاعلًا كبيرا من جمهورها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة هيفاء وهبي، على وضع اللمسات البسيطة من المكياج .

انتهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من تسجيل أغنية جديدة باللهجة المصرية استعدادا لطرحها مع بداية العام الجديد.

هيفاء وهبي سجلت الأغنية داخل أحد استديوهات الصوت بالقاهرة مع خالد تهامي.

وتستأنف النجمة اللبنانية هيفاء وهبى تصوير المشاهدها الأخيرة في فيلمها الجديد "رمسيس باريس" مع المخرج أحمد خالد موسى، في منطقة أكتوبر .

فيلم "رمسيس باريس" بطولة بطولة هيفاء وهبي، حمدي الميرغني، مصطفي خاطر، محمد سلام، محمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، من إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجى فيلم

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أجرأ اطلالات هيفاء وهبي تكشف عن أنوثتها أجرأ صور الفنانة هيفاء وهبي أحذية هيفاء وهبي

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