جامعة أسوان : توفير لجان طبية من التجنيد للكشف على الطلاب ذوي الهمم

أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب أن الإدارة الطبية بالجامعة جهزت أماكن بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة لاستضافة لجان طبية من التجنيد خلال يوم الأحد غداً الموافق 25 ديسمبر الجاري وذلك لتوقيع الكشف الطبي علي ذوي الاحتياجات الخاصة من الطلاب تيسيراً عليهم وتخفيفاً لمعاناة السفر علي الطلاب من الذهاب إلى منطقة التجنيد بقنا.

وأشار الدكتور لؤى سعد بأن ذلك يأتى فى إطار إهتمام جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة بذوي الهمم من طلاب كليات الجامعة المختلفة والمؤسسات التعليمية بأسوان، وتحت إشراف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالتعاون مع منطقة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة، قنا، أسوان.



لجان طبية

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه أنهت الجامعة كافة التجهيزات الطبية وذلك لتوقيع الكشف الطبي علي جميع الطلاب ذو الهمم من جامعة أسوان كل الكليات، والأكاديمية العربية للنقل البحري بأسوان، ومعهد الخدمة الإجتماعية، وكلية الدراسات الإسلامية للبنين بأسوان وجامعة الأزهر والمعهد الفنى الصحى، والمعهد الفنى التجارى.

كما تفقد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب العيادة الطبية برفقة الدكتور محمد صبحي مدير عام الإدارة الطبية وهبة جاد مدير عام الإدارة المركزية لشئون الطلاب ومحمد ربيع.

ومن جانبه قال الدكتور محمد صبحي مدير الإدارة الطبية بالجامعة أنه تم تجهيز العيادة الطبية داخل الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة، مع توفير كشوفات الطلاب من ذوي الهمم وعلي الطالب احضار الآتى عمل فيش بصمات معتمد بختم الشعار إحضار 6 صور شخصية مقاس 6/4 ، والبطاقة الشخصية سليمة ، وشهادة ميلاد حديثة ، والبطاقة العسكرية 6 جند، ونموذج 7جند، وهذا لجميع طلاب كليات الجامعة من طلاب ذوي الإحتياجات الخاصة .

أنشطة متنوعة

وأشار أحمد يوسف إلى أن حملة "سكن ودفا" من مؤسسة "مصر الخير" تقدم للأسر الفقيرة الكسوة الشتوية وتشمل قسيمة كسوة شتوية للطفل بقيمة 500 جنيه وقسيمة قسوة شتوية للمسن بقيمة 500 جنيه أيضا لنضمن لهم الحماية من برد الشتاء حيث أن المؤسسة اهتمت بتحسين بيئة السكن للأسر الأولي بالرعاية من خلال عدة خدمات منها سهم تحسين بيئة السكن بقيمة 500 جنيه لرفع كفاءة المنازل وسهم تأهيل دور الأيتام بقيمة 250 جنيهاً .