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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيدة تركته والكاميرا جابتها.. كشف لغز العثور على رضيع أمام مسجد بدمياط

الطفل الرضيع
الطفل الرضيع

تمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط بإشراف اللواء حسام الباز مدير أمن دمياط، من القبض على سيدة قامت بترك رضيعها أمام أحد المساجد بدمياط.

وعثر عدد من المصلين بأحد المساجد بمنطقة الشهابية في مدينة دمياط، على طفل رضيع عمره لا يتعدى ٨ شهور يبكى أمام المسجد، وعلى الفور قاموا بالاتصال بالشرطة.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد عنان مدير إدارة البحث الجنائى بدمياط، لتحديد هوية السيدة التى تركت الطفل أمام المسجد، حيث أن كاميرا المراقبة في محيط المسجد تمكنت من التقاط صورا لها وهى تحمل الطفل وبصحبتها سيدة أخري.

وعلى الفور انتقل الرائد ماجد أبو العينين رئيس مباحث قسم ثان لمكان الواقعة، وبسؤال شهود العيان وتفريغ الكاميرات تم تحديد هوية السيدة وإنها من ضواحي دمياط الجديدة وأن الطفل هو نجلها وتم إلقاء القبض عليها.

تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا لعرضها على النيابة العامة.

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