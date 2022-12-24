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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوى عاملة دمياط تنظم ندوة عن تمكين المراة اقتصادياً ودورها فى المجتمع

صدى البلد

عقدت مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط ندوة توعوية تحت عنوان : "تمكين المرأة اقتصاديا ودورها فى المجتمع" ، بحضور 46 عاملا وعاملة ، وذلك بجمعية تنمية المشروعات الصغيرة بكفر سعد.

 

وأوضحت منى الاطروش مدير المديرية القوى العاملة بدمياط ، أن الندوة جاءت تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين فى المحافظات والاهتمام بتمكين المرأة وتأهيلها والتوعية بحقوقها وواجباتها فى إطار القانون.

وقالت مدير المديرية ، أنها بدأت فى تكثيف أعمالها فى توعية المرأة بحقوقها وواجباتها ، من خلال تنفيذ العديد من الندوات حول التعريف بالوحدة وأهدافها ودورها ، وكذلك توصيات ونتائج مؤتمر قمة المناخ 27 المنعقد مؤخراً فى مدينة شرم الشيخ .

 

وأضافت مدير المديرية ، أن وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية ، تتبع الوحدة المركزية بالوزارة ، والتى تأسست  بالقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2019 ، لخلق بيئة عمل محفزة تدعم المساواة بين الجنسين في مجال العمل، والحياة الاقتصادية، و تحقيق المساواة ، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، كما تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في التدريب والتشغيل والترقي .

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