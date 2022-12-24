قوى عاملة دمياط تنظم ندوة عن تمكين المراة اقتصادياً ودورها فى المجتمع

عقدت مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط ندوة توعوية تحت عنوان : "تمكين المرأة اقتصاديا ودورها فى المجتمع" ، بحضور 46 عاملا وعاملة ، وذلك بجمعية تنمية المشروعات الصغيرة بكفر سعد.

وأوضحت منى الاطروش مدير المديرية القوى العاملة بدمياط ، أن الندوة جاءت تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين فى المحافظات والاهتمام بتمكين المرأة وتأهيلها والتوعية بحقوقها وواجباتها فى إطار القانون.

وقالت مدير المديرية ، أنها بدأت فى تكثيف أعمالها فى توعية المرأة بحقوقها وواجباتها ، من خلال تنفيذ العديد من الندوات حول التعريف بالوحدة وأهدافها ودورها ، وكذلك توصيات ونتائج مؤتمر قمة المناخ 27 المنعقد مؤخراً فى مدينة شرم الشيخ .

وأضافت مدير المديرية ، أن وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية ، تتبع الوحدة المركزية بالوزارة ، والتى تأسست بالقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2019 ، لخلق بيئة عمل محفزة تدعم المساواة بين الجنسين في مجال العمل، والحياة الاقتصادية، و تحقيق المساواة ، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، كما تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في التدريب والتشغيل والترقي .

1

2

3

4