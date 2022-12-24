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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات يد الزمالك يهزمن مدينة نصر في الدوري

صدى البلد

فاز الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك، على نظيره مدينة نصر بنتيجة 15/45 باللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم السبت بملعب الأخير ، ضمن منافسات الدور الأول لبطولة الدوري العام.
يذكر أن الفريق تغلب على الطيران بنتيجة 21/29 بالجولة الماضية التي جمعتهما أمس الجمعة بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء.

وقرر الجهاز الفني للفريق استئناف التدريبات الجماعية غدا الأحد بالصالة المغطاة بالنادي استعداداً للمواجهات المقبلة.

ومن المنتظر أن يلاقي فريق سيدات اليد نظيره الجزيرة ضمن منافسات دور ال8 من بطولة كأس مصر المقرر لها الإثنين المقبل في تمام السادسة مساءً بصالة ميت عقبة.

ويقود الجهاز الفني لسيدات يد الزمالك: قاسم إبراهيم مديراً فنياً، وعادل خيري مدرباً عاماً، ومحمود عبدالله مدرباً لحراس المرمى، وأشرف حسين محللاً للأداء وحسن شاكر مدير إداري القطاع ، ورغدة أحمد طبيبة، وهبة حسنين مديرة إدارية.

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