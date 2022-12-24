قبلة على خدها أشعلت السوشيال ميديا.. بدء حفل زفاف ابنه عصام الحضري

بدء منذ قليل حفل زفاف ابنه حارس منتخب مصر الأسبق ؛ عصام الحضري حيث خطفت ابنته الأنظار بفستانها.

وظهر عريس ابنه الحضري وهو يراها للمرة الأولى بفستان الزفاف ويقبلها على خديها ورأسها.

وأشعلت القبلة وفستان العروسة السوشيال ميديا التي تداولت صور الفرح .

حفل زفاف ابنه الحضري :

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور حفل زفاف ابنة لاعب منتخب مصر السابق عصام الحضرى.

وظهرت ابنة عصام الحضرى بإطلالة بسيطة وأنيقة مرتدية فستان أبيض منفوش مرصع بالفضى وهو ما جعل إطلالتها مميزة ملائكية.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ابنة الحضري في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون النود الذي يبرز جمال أنوثتها.

وتتميز ابنة عصام الحضرى، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

عقد قران ابنه الحضري :

احتفل مدرب حراس مرمي منتخب مصر، الكابتن عصام الحضري بعقد قران ابنته شاهندا في حفل عائلي اقتصر على حضور المقربين فقط.

يأتي ذلك بعد عام من احتفال الكابتن عصام الحضري بخطبة ابنته شاهندا على شاب يدعى عمرو صلاح، وحضره العديد من الشخصيات العامة.

حضر عصام الحضري مباريات كأس العالم في قطر خلال الفترة الماضية، برفقة زوجته، وحرص على دعم منتخب المغرب في مبارياته الهامة.