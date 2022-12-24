عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبلة على خدها أشعلت السوشيال ميديا.. بدء حفل زفاف ابنه عصام الحضري

ابنه الحضري
ابنه الحضري

بدء منذ قليل حفل زفاف ابنه حارس منتخب مصر الأسبق ؛ عصام الحضري حيث خطفت ابنته الأنظار بفستانها.

وظهر عريس ابنه الحضري وهو يراها للمرة الأولى بفستان الزفاف ويقبلها على خديها ورأسها.

وأشعلت القبلة وفستان العروسة السوشيال ميديا التي تداولت صور الفرح .

حفل زفاف ابنه الحضري :

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور حفل زفاف ابنة لاعب منتخب مصر السابق عصام الحضرى.

وظهرت ابنة عصام الحضرى بإطلالة بسيطة وأنيقة مرتدية فستان أبيض منفوش مرصع بالفضى  وهو ما جعل إطلالتها مميزة ملائكية.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ابنة الحضري في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون النود الذي يبرز جمال أنوثتها.

وتتميز ابنة عصام الحضرى، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

عقد قران ابنه الحضري :

احتفل مدرب حراس مرمي منتخب مصر، الكابتن عصام الحضري بعقد قران ابنته شاهندا في حفل عائلي اقتصر على حضور المقربين فقط.

يأتي ذلك بعد عام من احتفال الكابتن عصام الحضري بخطبة ابنته شاهندا على شاب يدعى عمرو صلاح، وحضره العديد من الشخصيات العامة.

حضر عصام الحضري مباريات كأس العالم في قطر خلال الفترة الماضية، برفقة زوجته، وحرص على دعم منتخب المغرب في مبارياته الهامة.

عصام الحضري أبنة الحضري حفل زفاف ابنه الحضري زفاف ابنة الحضرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه غرامة .. ابعد عن هذه الأسماء لـ عيالك | محظورة

%15 زيادات .. بشرى سارة لأصحاب المعاشات قبل بداية العام الجديد 2023

بناء على طلب وزير المالية.. إحالة رجل أعمال إلى الجنايات| تفاصيل

المخدرات مش بتاعتي.. اعترافات منة شلبي ولغز الـ "4 بلاد" قبل القاهرة| تفاصيل

هبوط جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

12 جنيها هبوط بالسوق السوداء.. مفاجأة في سعر الدولار الرسمي غدا

مدرب الأهلي السابق يقترب من تدريب الوداد المغربي في كأس العالم للأندية

خسائر فادحة لأباطرة السوق السوداء.. الدولار يسجل 24.67 جنيه للشراء.. فيديو

ترشيحاتنا

الشتاء يكشر عن أنيابه.. قتلى وسيول في دول عربية وثلوج بأمريكا واليابان|تفاصيل

توزيع 70 جهازا كهربائيا و27 غرفة نوم لـ عرسان جُدد بكفر الشيخ

ببدلة رقص وشيشة.. صور "حنة" ابنة عصام الحضري تثير الجدل| صور

رأي الأزهر مُقدَّر| وزير العدل: قانون الأحوال الشخصية متوازن.. وسيحظى على رضا الأغلبية

لا زيادة.. "التموين" تكشف حقيقة منشور ارتفاع أسعار السلع خلال يناير

أحمد موسى: فرنسا لم تعلن إطلاق النار بباريس حادثا إرهابيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة على خدها أشعلت السوشيال ميديا.. بدء حفل زفاف ابنه عصام الحضري

بـ فساتين حمراء جريئة.. نجمات احتفلن بالكريسماس مبكرا| أجرأهن رانيا يوسف

فستان مرصع فضي.. شاهد| صور جديدة لـ ابنة الحضرى خلال زفافها

بالروب والفستان الأبيض.. أول صور من حفل زفاف ابنة الحضرى

فيديو

إجراءات لخفض أسعار الذهب .. ماذا سيحدث الأيام المقبلة؟ |تغطية خاصة

بسبب الفيروس المخلوي .. تحذير جديد من وزارة الصحة | تغطية خاصة

حقيقة التنازل عن موانئ نهر النيل وإلغاء العلاج المجاني| شائعات نفتها الحكومة

اللقاء الأخير مع والده.. حماقي يكشف أسراره مع صاحبة السعادة ليلة رأس السنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ