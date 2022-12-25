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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خبير بريطاني : ميجان ماركل ممثلة زائفة

ميجان ماركل
ميجان ماركل

اتهمت ميجان ماركل بأنها تمثل بشكل زائف  أثناء ظهورها في فيلمها الوثائقي إلى جانب زوجها الأمير هاري. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” أصبح الزوجان الملكيان محور الجدل بعد إصدار وثائقي خاصة بهم على Netflix في وقت سابق من ديسمبر الماضي. 

واوضحت الصحيفة، هاري وميجان كشفا معلومات أساسية عن النظام الملكي ، وكشفا أيضًا عن سبب قرارهم بمغادرة المملكة المتحدة بسبب سوء معاملة ميغان المزعومة.

تدعي التمثيل

لكن نيل غاردينر، الخبير في السياسة الخارجية الذي اتخذ من واشنطن مقراً لها والمتحمسة للعائلة المالكة، اتهم ميجان باستعراض مهاراتها التمثيلية في البرنامج المكون من ستة أجزاء. 

وفي حديثه إلى موقع Express.co.uk ، قال: "كان هذا المسلسل الوثائقي يعتبرعرض  تمثيلي لميجان ماركل إلى حد كبير، إنها تمثل حرفياً خلال جميع المقابلات التي تُعرض عليها.

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