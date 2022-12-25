تراجع أسواق المال العربية خلال مستهل تعاملات الأسبوع .. البورصة المصرية تخسر 5.3 مليار جنيه

تراجع أسواق المال العربية بمستهل تعاملات الأسبوع

مؤشر الأسهم السعودية يرتفع.. وانخفاض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية

انخفاض المؤشر العام لبورصة الكويت.. ومؤشرا البحرين يقفلان على تباين

شهدت غالبية أسواق المال العربية تراجعا خلال ختام اليوم الأحد ،مستهل تعاملات الأسبوع ،اغلقت بورصات مصر وقطر وعمان والكويت وتونس والبحرين على تراجع بينما ارتفعت السعودية.

ونستعرض حركة التداول فى البورصات العربية علما بإن اليوم أجازة رسمية لبورصتى أبوظبي ودبي على أن تستأنف تداولتها غدا الاثنين.



مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعاً 18.73 نقطة ليقفل عند مستوى 10234.52 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 1.9 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 79 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 200 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 81 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 125 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الصقر للتأمين، وأمانة للتأمين، والوطنية، والعالمية، وأميانتيت الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: اليمامة للحديد، وسايكو، وتوبي، وكيان السعودية، والتصنيع، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00 % و 6.40 %.



فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وبترو رابغ، وشمس، والتصنيع، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودي، وسابك، وسابك للمغذيات الزراعية، ومرافق الأكثر نشاطًا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 138.50 نقطة ليقفل عند مستوى 18819.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 28.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 450 ألف سهم تقاسمتها 2397 صفقة.



البورصة المصرية تخسر 5.3 مليار جنيه

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3ر5 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 5ر941 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 3 مليارات جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 67ر0 في المئة ليصل عند مستوى 3ر14385 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 85ر1 في المئة مسجلًا 1ر2704 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع بنحو 95ر1 في المئة لينهي التعاملات عند مستوى 69ر3995 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 2ر31 نقطة ليبلغ مستوى 12ر7178 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 43ر0 في المئة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4ر88 مليون سهم عبر 6007 صفقات نقدية بقيمة 3ر19 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 01ر24 نقطة ليبلغ مستوى 76ر5547 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 43ر0 في المئة من خلال تداول 3ر46 مليون سهم عبر 2670 صفقة نقدية بقيمة 3ر5 ملايين دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 7ر34 نقطة ليبلغ مستوى 88ر7974 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 43ر0 في المئة من خلال تداول 12ر42 مليون سهم عبر3337 صفقة بقيمة 14 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 3ر46 نقطة ليبلغ مستوى 88ر5628 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 82ر0 في المئة من خلال تداول 8ر35 مليون سهم عبر 1801 صفقة نقدية بقيمة 5ر4 ملايين دينار كويتي.



تراجع مؤشر بورصة مسقط



أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4830.77 نقطة منخفضًا 7.6 نقاط وبنسبة 0.16 بالمئة مقارنةً بآخر جلسة تداول التي بلغت 4838.40 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و790 ألفًا و474 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 160.8 بالمئة مقارنةً بآخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و453 ألفًا و540 ريالًا عُمانيًّا.



إنخفاص المؤشر العام لبورصة قطر

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، منخفضاً بواقع 70.41 نقطة، أي ما نسبته 0.64 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و918.43 نقطة.

وتم خلال جلسة اليوم، تداول 69 مليوناً و378 ألفاً و475 سهماً، بقيمة 174 مليوناً و855 ألفاً و571.459 ريالاً، نتيجة تنفيذ 5895 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسعار 25 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

بورصة تونس تقفل على انخفاض

أنهى المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات الاسبوع على انخفاض بنسبة 0.60 بالمئة، ليصل عند 6ر8074 نقطة.

وبلغ مجموع الأموال المتداولة 38.9 مليون دينار تونسي أي بنحو 12.4 مليون دولار أمريكي.

مؤشرا البحرين يقفلان على تباين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,859.19 بارتفاع قدره 7.40 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 657.20 بانخفاض قدره 2.44 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 512 ألفاً و977 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 107 آلاف و988 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 28 صفقة.