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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم انخفاض معظم أسواق الخليج.. البورصة السعودية تغلق على ارتفاع

البورصة السعودية
البورصة السعودية

صعدت الأسهم السعودية اليوم "الأحد" مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط يوم الجمعة، بينما تراجعت معظم البورصات الأخرى في الخليج بسبب المخاوف الاقتصادية العالمية.

واستقرت أسعار النفط على ارتفاع بنحو ثلاثة دولارات للبرميل يوم الجمعة محققة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن قالت موسكو إنها قد تخفض إنتاج الخام ردا على فرض مجموعة السبع سقف سعر لصادرات النفط الروسي.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قوله يوم الجمعة إن موسكو قد تخفض إنتاجها من النفط بنسبة تتراوح بين خمسة وسبعة بالمئة في أوائل عام 2023 في إطار ردها على سقف السعر لنفطها.

وارتفع المؤشر الرئيسي بالسعودية بنسبة 0.2 بالمئة منهيا جلستين من الخسائر، مدعوما بارتفاع 1.9 بالمئة في سهم رتال للتطوير العمراني وزيادة بنسبة واحد المئة في سهم مصرف الراجحي.

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وقال دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بي دي سويس، إن البورصة السعودية تحافظ على وضع أقوى هذا الأسبوع إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع. وأضاف "مع ذلك لا يزال من الممكن أن تشكل تصحيحات الأسعار تهديدا".

وانخفض مؤشر بورصة قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، 0.6 بالمئة متأثرا بانخفاض 1.2 بالمئة في سهم مصرف قطر الإسلامي.

وبحسب تقي الدين، شهد السوق القطري تصحيحات إضافية في الأسعار بعد توقف الأسبوع الماضي حيث ظلت أسعار الغاز الطبيعي متقلبة للغاية.

وهبطت بورصة عمان 0.2 بالمئة، كما تراجعت بورصة الكويت 0.4 بالمئة في حين ارتفعت بورصة البحرين 0.4 بالمئة.

السعودية بورصة الاسهم النفط الخليج

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