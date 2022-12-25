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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ممنوع الاقتراب.. نصائح الكهرباء لـ المواطنين وقاطني الأدوار الأخيرة أثناء سقوط الأمطار

صدى البلد

قامت وزارة الكهرباء والطاقة، بتأمين المهمات والمنشآت الكهربائية واستقرار التغذية الكهربائية ورفع حالات الاستعداد والطوارئ على كافة المستويات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة.

 جاء ذلك نتيجة موجة الطقس السىء التى تتعرض لها بعض المناطق ،حيث  تم التأكيد على جميع الشركات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات التابعة والتنسيق مع كافة الجهات بالدولة وتوفير كافة سبل الدعم بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية.

ويحرص جهاز تنظيم مرفق  الكهرباء وحماية المستهلك، على نصيحة المواطنين، ونظرا للأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد يوضح بعض النصائح الإرشادية في التعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار، وكذلك لسكان الدور الأخير وأيضا فى حالة إذا أصيب شخص بالصعق الكهربائي.
ويرصد صدى البلد فى هذا التقرير تلك النصائح والتحذيرات.

التعامل مع مهمات الكهرباء وأعمدة الإنارة

حذر جهاز مرفق الكهرباء المواطنين فى حالة سقوط أمطار من الاقتراب من أعمدة الإنارة فى الشوارع وقدم خمس نصائح هى:

- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - اكشاك – كابلات).

-إذا لاحظت وجود اسلاك كهربائية مكشوفة لا تقترب منها.

-الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الاسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

-الابتعاد عن ملامسة الاجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.
-يجب توعية الاطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء اثناء سقوط الامطار.

نصائج لسكان الدور الأخير عند سقوط الأمطار

دعا جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المواطنين ساكني الدور الأخير اتخاذ عدة خطوات لضمان عدم تعرضهم لحوادث صعق أو الحريق  حيث نصح بإتباع ما يلي:
- عدم ملامسة الفيش بأيدي مبللة.

- فصل كافة المفاتيح والأجهزة الكهربائية.

- عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية أو إنارة الشقة إلإ بعد التأكد من عدم وجود مياه فوق سطح الشقة وداخل الشقة.

- التأكد من عمل ممر (مزراب) لتصريف المياه فوق سطح العقار حتى لايتم تسريب المياه للتوصيلات الكهربائية.

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