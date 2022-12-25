وحش الطرق الوعرة .. شيفروليه سوبربان 2023 في السعودية

تعتبر السيارة سوبربان موديل 2023 واحدة من الاصدارات القوية المقدمة من شيفروليه، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام العملاقة، حيث تتمتع السيارة بتصميم خارجي كبير، مما يعكس مساحتها الداخلية التي تتسم بالرحابة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز مواصفات السيارة شيفروليه سوبربان موديل 2023 وسعرها في السوق السعودي.

شيفروليه سوبربان موديل 2023

مواصفات السيارة شيفروليه سوبربان موديل 2023

تعتمد السيارة شيفروليه سوبربان موديل 2023 على محرك سعة 5300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 355 حصانا، وعزم اقصى للدوران 519 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الدفع الكلي للعجلات.

شيفروليه سوبربان موديل 2023

وتستغرق السيارة شيفروليه سوبربان موديل 2023 مدة زمنية قدرها 10 ثواني للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما تضم السيارة مجموعة من التجهيزات تتضمن خاصية تحديد المسارات، والتنبيه من مغادرة المسارات، بالاضافة إلى مكباح ABS و EBD، وكاميرا خلفية، مع متابعة ضغط الاطارات.

شيفروليه سوبربان موديل 2023

وحصلت السيارة شيفروليه سوبربان موديل 2023 على خاصية التحكم الديناميكي للثبات، وكاشف التصادم، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS للحماية، وقفل مركزي، ومنافذ للطاقة، مع فتحات تكيف خلفية، ومماسك للاكواب، وشاشة ترفيه تدعم التطبيقات الذكية، ومقاعد قابلة للتدفئة والتبريد، ومصابيح ترحيب، ونظام صوتي ترفيهي.

شيفروليه سوبربان موديل 2023

وتتمتع السيارة شيفروليه سوبربان موديل 2023 بمصابيح أمامية زينون، بالاضافة إلى المصابيح الخلفية والنهارية والتي تعمل بتقنية LED، وعتبات جانبية، ونوافذ كهربائية، وقفل مركزي، بينما تأتي السيارة بنسبة طول بلغت 5.690 متر، و 2.045 متر للعرض، مع 1.890 متر للارتفاع.

أسعار السيارة شيفروليه سوبربان موديل 2023 في السعودية

تبدأ أسعار السيارة شيفروليه سوبربان موديل 2023 من 224.740 ريال وحتى 324.870 ريال.