لمحبي الـ SUV.. أسعار شيفروليه كابتيفا 2022 في مصر

تدفع شركة شيفروليه بثلاثة من الاصدارات داخل السوق المصري، ومنها فئة السيدان التي تتمثل في النسخة اوبترا و ماليبو، بالاضافة إلى السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام شيفروليه كابتيفا موديل 2022، والتي تقدم محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "ًصدى البلد" الاخباري اسعار السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 وابرز المواصفات الفنية.

تحتوي السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 على نظام صوتي من 4 و 6 مكبرات، وشاشة عدادات 7 بوصة، بالاضافة إلى مكيف هواء، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة تتوسط قمرة القيادة قياسها 8 بوصة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط.

شيفروليه كابتيفا موديل 2022

وتضم السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 حساسات ركن خلفية وأمامية للفئة عالية التجهيز، بالاضافة إلى فرامل يد كهربائية، وزر تشغيل المحرك وايقافه، وفتحة سقف كهربائية، مع خاصية متابعة ضغط الاطارات، ومكابح ABS و EBD، وخاصية الثبات الالكتروني، والتحكم في صعود المرتفعات.

شيفروليه كابتيفا موديل 2022

وتتمتع السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء جر امامي، بالاضافة إلى محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يمكنه ضخ 148 حصانا، وعزم اقصى للدوران 255 نيوتن/متر.

شيفروليه كابتيفا موديل 2022

الاسعار الرسمية للسيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 في مصر

الفئة الاولى شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بقيمة سعرية بلغت 579,990 جنيه.

الفئة الثانية شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بقيمة سعرية بلغت 599,990 جنيه.

الفئة الثالثة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بقيمة سعرية بلغت 639,990 جنيه.

الفئة الرابعة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بقيمة سعرية بلغت 659,990 جنيه.