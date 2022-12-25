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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لجنة فرع العلمين بالأهلي تواصل اجتماعاتها لبحث تعاقدات المشروع

صدى البلد

واصلت لجنة إنشاء فرع للنادي الأهلي بالعلمين اجتماعاتها  مع لجنة المستثمرين القائمة على المشروع في الوقت الراهن؛ لبحث كافة التفاصيل وشروط التعاقد، والحقوق المترتبة للنادي في ضوء ذلك، تمهيدًا للعرض على مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في الاجتماع المقبل.

حضر الاجتماع العامري فاروق رئيس اللجنة والمهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، والدكتور محمد شوقي  ومحمد الجارحي عضوا مجلس الإدارة ولمياء مختار اعضاء اللجنة، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة .

وخلال الاجتماع الذي جرى اليوم الأحد بمقر النادي بالجزيرة واصل المستثمرون شرحٍ تفاصيل جديدة للمشروع من خلال الماكيت الخاص به وكذلك دراسة الجدوى في ضوء الإمكانات المطروحة والربط مع المنطقة السكنية المجاورة بما يحقق مصلحة الطرفين.

وفي نفس الإطار تطرق الاجتماع إلى الفترة اللازمة للانتهاء من إنشاء المشروع وكذلك عدد مراحل الإنشاء، والإمكانات المتوفرة، والإجراءات الإدارية اللازمة من الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة.

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لجنة إنشاء فرع للنادي الأهلي فرع للنادي الأهلي بالعلمين لجنة المستثمرين القائمة على محمد شوقي محمد الجارحي

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