نوعان شائعان من الأطعمة سبب في إصابتك بالكبد الدهني

يُعتقد أن ملايين الأشخاص يعانون من مرض الكبد الدهني في مراحله المبكرة ، لكن معظمهم غافلون عن هذه الحقيقة بسبب نقص الأعراض.

تشير نتائج دراسة جديدة ، بقيادة كينجز كوليدج لندن ، إلى أن مرض الكبد الدهني الناجم عن تناول الكثير من السكر والدهون يمكن أن يؤدي إلى أشكال حادة من الخلل الوظيفي في الدماغ.

أسباب مرض الكبد الدهني

يعد تقليل كمية السكر والدهون في وجباتنا الغذائية ليس مهمًا فقط لمعالجة السمنة ، ولكن أيضًا لحماية الكبد للحفاظ على صحة الدماغ وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل الاكتئاب والخرف أثناء الشيخوخة ، عندما تصبح أدمغتنا أكثر هشاشة ".

أظهر العلماء باستمرار أن انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ وتيبس الأوعية الدموية المؤدية مرتبطان بالخرف وهذا لأنه عندما يصبح الحرمان من الأكسجين مزمنًا ، فإن خلايا المخ في الدماغ تُقتل في النهاية ، مما يتسبب في عجز إدراكي ملحوظ.

تعد أحد المخاوف الرئيسية بين العلماء هو الانتشار المستمر لأمراض الكبد ، حيث يصنف 63 في المائة من البالغين في المملكة المتحدة على أنهم يعانون من السمنة وزيادة الوزن.