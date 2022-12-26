عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نوعان شائعان من الأطعمة سبب في إصابتك بالكبد الدهني

الكبد
الكبد

يُعتقد أن ملايين الأشخاص يعانون من مرض الكبد الدهني في مراحله المبكرة ، لكن معظمهم غافلون عن هذه الحقيقة بسبب نقص الأعراض. 

 تشير نتائج دراسة جديدة ، بقيادة كينجز كوليدج لندن ، إلى أن مرض الكبد الدهني الناجم عن تناول الكثير من السكر والدهون يمكن أن يؤدي إلى أشكال حادة من الخلل الوظيفي في الدماغ.

أسباب مرض الكبد الدهني

يعد تقليل كمية السكر والدهون في وجباتنا الغذائية ليس مهمًا فقط لمعالجة السمنة ، ولكن أيضًا لحماية الكبد للحفاظ على صحة الدماغ وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل الاكتئاب والخرف أثناء الشيخوخة ، عندما تصبح أدمغتنا أكثر هشاشة ".
أظهر العلماء باستمرار أن انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ وتيبس الأوعية الدموية المؤدية  مرتبطان بالخرف وهذا لأنه عندما يصبح الحرمان من الأكسجين مزمنًا ، فإن خلايا المخ في الدماغ تُقتل في النهاية ، مما يتسبب في عجز إدراكي ملحوظ.

تعد أحد المخاوف الرئيسية بين العلماء هو الانتشار المستمر لأمراض الكبد ، حيث يصنف 63 في المائة من البالغين في المملكة المتحدة على أنهم يعانون من السمنة وزيادة الوزن.

مرض الكبد مرض الكبد الدهني الكبد الدهني الخلل الوظيفي في الدماغ أسباب مرض الكبد الدهني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادات بنكية جديدة بعائد 20% في مصر.. تفاصيل

قرار عاجل من كولر بعد تعادل الأهلي مع سموحة في الدوري

تعطيل الدراسة غدًا بـ 4 مناطق.. تفاصيل 24 ساعة من الطقس العاصف والأمطار الغزيرة

متحور يوم القيامة.. الصحة العالمية توضح حقيقة عودة الحظر والإغلاق في العالم

حكم قضائى عاجل بشأن منع ظهور محمد رمضان بالإعلام

بعد 10 أشهر زواجا.. اكتشفت أن زوجها امرأة.. تفاصيل مثيرة

الأرصاد تحذر من السيول على هذه المناطق اليوم.. والصغرى تصل لـ4 درجات

وفاة النائب مصطفى كامل بعد تعرضه لغيبوبة سكر أثناء قيادة سيارته بمحيط مجلس الشيوخ

موضوعات متعلقة

ألحقي نفسك.. علامة شائعة لسرطان المبيض تتجاهلها الكثير من النساء

يحتويان على الرصاص.. نوع شوكولاتة شهير وعصير يسببان العمي والسرطان

نوع مهمل من البذور لتقوية جهاز المناعة.. تعرف عليه

ماذا يمكن أن يحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول الدهون

أحلى من المحلات.. طريقة عمل زبدة الفول السوداني

طريقة عمل بيتزا نابولي أحلى من المطاعم

نشرة المرأة والصحة.. تربية الطيور تسبب التليف الرئوي.. وعلامات تظهر قبل الإصابة بالسكتة الدماغية

في 3 أسابيع.. أسرع رجيم لنحت قوامك

ترشيحاتنا

بشكل نهائي|الشيوخ يلزم هذه الجهات بتقديم خدماتها إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية

اعرف إزاي تحذف سجل المشاهدة على يوتيوب YouTube 

دعاء مطر الليل لتفريج الكروب وقضاء الحاجات .. أدركه بـ 16 كلمة

روسيا تطالب إسرائيل بتسليمها 3 كنائس في القدس المحتلة

ألحقي نفسك.. علامة شائعة لسرطان المبيض تتجاهلها الكثير من النساء

اتحاد الكرة يصدر بيان يفيد بهزيمة الزمالك 2-0.. تفاصيل مثيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوعان شائعان من الأطعمة سبب في إصابتك بالكبد الدهني

طريقة تحضير اللاتيه الساخن زي المحلات

اليوبيل الذهبي لجمعية نقاد السينما.. تكريم يسري نصر الله وكمال رمزي

مبسوطة بمشهد القبلة في الفيلم.. ماذا قالت بطلة صاحبتي عن اللقطات الجريئة

فيديو

أشبه بأوروبا.. تساقط الثلوج على جبل اللوز بالمملكة السعودية

متحور يوم القيامة.. فيروس جديد يثير قلق البشرية.. تفاصيل

موقف مصر.. الشتاء الأسوأ والأمطار والثلج تضرب العالم

استقبال حافل.. مئات الإندونيسيين يحملون أسامة الازهري على الأعناق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ