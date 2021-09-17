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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لازم تروح للدكتور.. 4 أعراض تكشف إصابتك بـ مشاكل خطيرة في الكبد

الكبد
الكبد

يعد الكبد هو مركز تنقيه السموم الرئيسي في الجسم وبالتالي أي خلل يحدث فيه يؤثر على أداء الأعضاء والأجهزة الأخرى لذا من المهم الانتباه إلى أي خلل قد يحدث به واكتشافه وعلاجه بشكل سريع.

الكبد الدهني من أخطر المشكلات الصحية التى تهدد الكبد ويجب اكتشافها مبكرا لأنه يهدد الإنسان بمضاعفات خطيرة أبرزها تليف وفشل الكبد مما يهدد حياة الإنسان.

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وفي هذا الإطار أوضحت أخصائية التغذية، الدكتورة فيكي بيترسن، أنه من الطبيعي أن تتواجد كمية معينة من الدهون في الكبد هو أمر طبيعي ولكن الخطر يبدأ عندما يشكل الدهن في الكبد نسبة أكثر من 5- 10% من وزن الكبد. حسب “سبوتنيك”.

ووفقا لما جاء في موقع "سبوتنيك" فقد أكدت الخبيرة أن زيادة الدهون تؤدي إلى ظهور أعراض تحذيرية لا يعرف أغلب البشر أنها تدل على وجود هذه المشكلة الخطيرة في الكبد، مثل:

ا انتفاخ تحت العينين، أو الكاحل، أو تورم الأصابع فعندما تتراكم السموم يتعامل الجسم معها بذكاء ويعمل على التخفيف من آثار السموم من خلال زيادة الماء في الجسم واحتباس السوائل.

مشاكل الأمراض الجلدية وزيادة حدتها فالجسم يحاول التخلص من السموم الزائدة عن طريق الجلد ويتسبب ذلك في أمراض جلدية غير صحية بما في ذلك الطفح الجلدي وحبوب الشباب، والأكزيما.

- الحساسية الكيميائية أو ما يسمى تسمم الكحول أحد الأعراض التحذيرية لدهون الكبد، حيث يتوقف المرضى فجأة عن تحمل الكحول، كما أنهم يصبحون أكثر حساسية تجاه المواد الكيمائية المتواجدة في البيئة .

كما لاحظت الدكتورة بيترسن أنه عندما تتراكم الدهون على الكبد بنسبة كبيرة، تتراكم السموم في مجرى الدم مما يؤدي إلى الارتباك الذهني وقلة الوعى والإدراك.

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