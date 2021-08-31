لحماية الكبد.. 10 فوائد لتناول عصير الجزر

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ الفوائد الصحية لتناول عصير الجزر .

فوائد لا تعلمها عن عصير الجزر ...

١- يساعد عصير الجزر في علاج التهابات جدار المعدة وقرحة المعدة واذا خلط بالكرنب الأبيض فهو علاج للبكتريا الحلزونه وفطريات الكانديدا .



2- يسهّل عمل الجهاز الهضمي، ويمنع الإصابة بمشكلة الإمساك، حيث يزيد من حركية الأمعاء.

3- علاج غذائى فعال في علاج التهابات الكلى.

4- يقوى العظام والمفاصل والعضلات لاحتوائه على نسبة عاليه من فيتامين د .



5- يساعد على الشفاء من السعال ونزلات البرد.

6- يحتوي الجزر على فيتامين أ الذي يقوى النظر ويحسن الرؤية، كما أنه يقى العين من المياه الزرقاء وإعتام عدسة العين وذلك لاحتوائه على البيتا كاروتين .



7- نظراً لاحتواء الجزر على مضادات الأكسدة فإنه يزيد من مناعة الجسم في مقاومة الأمراض ويعمل على الوقاية من السرطان مثل سرطان القولون والبروستاتا.

8- منبه لحرقان المعدة



9- يساعد الجزر على حماية الكبد وتطهيره من السموم كما أنه يقلل من ترسب العصارة الصفراوية والدهون في الكبد، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة كبيرة من الألياف التي تساعد القولون على التخلص من الفضلات.

10- مدر جيد للبول وعلاج للنقرس .

11-مفيد في حالات فقر الدم وضغط الدم المرتفع .

