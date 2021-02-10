يهدد حياتك.. 5 علامات تشير لإصابتك بالكبد الدهني

مرض الكبد الدهني هو حالة شائعة ناجمة عن تخزين الدهون الزائدة في الكبد، ومعظم الأشخاص ليس لديهم أعراض ، ولا يسبب لهم مشاكل خطيرة في بعض الحالات ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الكبد، ولكن يمكنك في كثير من الأحيان الوقاية من مرض الكبد الدهني أو عكسه من خلال تغيير نمط الحياة.





يحدث تليف الكبد نتيجة لتلف الكبد الشديد، يؤدي النسيج الندبي الصلب الذي يحل محل أنسجة الكبد السليمة إلى إبطاء عمل الكبد في النهاية ، يمكن أن يعيق وظائف الكبد تمامًا، تليف الكبد يمكن أن يؤدي إلى فشل الكبد و سرطان الكبد



وكشفًا لما قدمه موقع clevelandclinic، إليكم ابرز العلامات التي تدل على إصابتك بالكبد الدهني...





غالبًا لا تظهر أي أعراض على الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني حتى يتطور المرض إلى تليف الكبد، إذا كانت لديك أعراض ، فقد تشمل:

ألم في البطن أو شعور بالامتلاء في الجانب الأيمن العلوي من البطن الغثيان وفقدان الشهية أو فقدان الوزن . اصفرار الجلد وبياض العينين ( اليرقان ). انتفاخ البطن والساقين ( وذمة ). التعب الشديد أو الارتباك العقلي. ضعف.















