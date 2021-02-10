ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

يهدد حياتك.. 5 علامات تشير لإصابتك بالكبد الدهني

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:01 م
اعراض الكبد الدهني
اعراض الكبد الدهني
Advertisements
نهى هجرس
مرض الكبد الدهني هو حالة شائعة ناجمة عن تخزين الدهون الزائدة في الكبد، ومعظم الأشخاص ليس لديهم أعراض ، ولا يسبب لهم مشاكل خطيرة في بعض الحالات ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الكبد، ولكن يمكنك في كثير من الأحيان الوقاية من مرض الكبد الدهني أو عكسه من خلال تغيير نمط الحياة.

يحدث تليف الكبد نتيجة لتلف الكبد الشديد، يؤدي النسيج الندبي الصلب الذي يحل محل أنسجة الكبد السليمة إلى إبطاء عمل الكبد في النهاية ، يمكن أن يعيق وظائف الكبد تمامًا، تليف الكبد يمكن أن يؤدي إلى فشل الكبد و سرطان الكبد .

وكشفًا لما قدمه موقع clevelandclinic، إليكم ابرز العلامات التي تدل على إصابتك بالكبد الدهني...

غالبًا لا تظهر أي أعراض على الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني حتى يتطور المرض إلى تليف الكبد، إذا كانت لديك أعراض ، فقد تشمل:

ألم في البطن أو شعور بالامتلاء في الجانب الأيمن العلوي من البطن 
الغثيان وفقدان الشهية أو فقدان الوزن .
اصفرار الجلد وبياض العينين ( اليرقان ).
انتفاخ البطن والساقين ( وذمة ).
التعب الشديد أو الارتباك العقلي.
ضعف.




Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجلد الأحمر.. مي عمر بإطلالة تخطف الأنظار .. شاهد

مشروب طبيعي يحميك من الإصابة بـ الزهايمر.. تعرف عليه

3 وصفات.. طريقة عمل الكيك بدون بيض