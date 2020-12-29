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مرض الكبد الدهني عند الأطفال.. أعراضه وأسبابه

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:03 ص
مرض الكبد الدهني
مرض الكبد الدهني عند الأطفال
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أسماء عبد الحفيظ

مرض الكبد الدهني غير الكحولي، هو حالة تتراكم فيها الدهون في الكبد، حيث يصاب الطفل فيه بالتهاب الكبد، وتلف خلايا الكبد ، بالإضافة إلى الدهون في الكبد.


الأعراض والأسباب لمرض الكبد الدهني عند الأطفال

عادةً ما يتسبب مرض الكبد الدهني غير الكحولي، والتهاب الكبد الدهني غير الكحولي، في ظهور أعراض قليلة أو معدومة، وذلك لدى الأطفال الذين يعانون من حالات صحية معينة - مثل السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي والسكري من النوع 2.


- تشخيص مرض الكبد الدهني
يستخدم الأطباء التاريخ الطبي والعائلي ، والفحص البدني ، والاختبارات لتشخيص مرض الكبد الدهني غير الكحولي، والتهاب الكبد الدهني غير الكحولي،عند الأطفال وللتحقق من مشاكل الكبد الأخرى. قد تشمل الاختبارات اختبارات الدم والتصوير وأحيانًا خزعة الكبد.


- علاج او معاملة مرضى الكبد الدهني
ينصح الأطباء الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة بفقدان الوزن لعلاج مرض الكبد الدهني غير الكحولي، والتهاب الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحول، لم تتم الموافقة على أي أدوية لعلاجه عند الأطفال.


- الأكل والنظام الغذائي والتغذية
يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي ، والحد من أحجام الحصص ، والحفاظ على وزن صحي في الوقاية من مرض الكبد الدهني غير الكحولي، والتهاب الكبد الدهني غير الكحول، عند الأطفال. إذا كان الطفل مصابًا بمرض الكبد الدهني غير الكحولي أو مرض الكبد الدهني غير الكحولي ، فيجب على الوالد أو القائم بالرعاية التحدث مع الطبيب حول النظام الغذائي للطفل.


- مصدر المعلومات NiH niDdk.

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