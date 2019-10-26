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توك شو

علاج سحري للتخلص من آلام الكتف.. فيديو

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:52 ص
علاج سحري لآلام الكتف
علاج سحري لآلام الكتف
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قسم التوك شو
قال الدكتور سامى قنديل، استشاري التخدير وعلاج الألم، إن التعامل مع مفصل الكتف سهل وبسيط، وإنما أخطر شيء أننا نسيء استخدامه فى أوضاع معينة.

وأضاف الدكتور سامى قنديل، أن عضلات الكتف تتحرك بشكل دائرى، فأى مشكلة فى التعامل معها قد تؤدى إلى ما يسمى "تيبس".

وأوضح استشاري التخدير وعلاج الألم، فى برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الأولى المصرية، أن "التيبس خطر جدا لأنه يسبب وجعا شديدا فى الذراع والمفاصل.

وأكد أن ذلك يؤدى إلى التهاب في أوتار العضلات المحركة للكتف، قد يصل إلى التهاب مزمن.

وتابع: "عند الشعور بالوجع فى الكتف ابدأ باستخدام الكمادات الساخنة والدهان المخصص والمساج وعمل رنين على مفصل الكتف وأشعة تليفزيونية لرؤية شكل الغضروف من الداخل والاطمئنان".

وقال استشاري التخدير وعلاج الألم: "إذا كانت هناك خشونة بالكتف نقوم بعمل حقن البلازما للتخلص من الخشونة داخل مفصل الكتف، وبعض الحالات الكبيرة تحتاج إلى تدخل المنظار بسبب وجود وتر مقطوع".

وأكد استشاري التخدير وعلاج الألم أن عدم حمل الأشياء الثقيلة أو تحريك الذراع نفسها بوضعية خاطئة أو عمل مجهود بالجيم لأن ذلك قد يسبب قطعا فى أوتار الكتف.
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