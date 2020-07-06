أعراض الكبد الدهنى التى يتجاهلها 90 فى المائة من ناس

تعد أبرز علامات الإصابة بدون الكبد هى القلق وعدم النوم لساعات كافية والإصابة بحكة الجلد واصفرار العيون بسبب تراكم البيليروبين في الجسم فعندما يحتوي الجسم على الكثير من البيليروبين، سيبدأ الكبد في إفرازه، ويمكن أن ينشأ اصفرار العين من تليف الكبد.





