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مرأة

أعراض الكبد الدهنى التى يتجاهلها 90 فى المائة من ناس

الإثنين 06/يوليه/2020 - 05:01 ص
دهون الكبد
دهون الكبد
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لمياء الياسين
الكبد الدهنى من أخطر امراض الكبد إليك أعراض الإصابة به والتى يتجاهلها 90 فى المائة من ناس  وحيل للتخلص من سموم الكبد  وحماية نفسك من الإصابة بالفيروسات

تعد أبرز علامات الإصابة بدون الكبد هى القلق وعدم النوم لساعات كافية  والإصابة بحكة الجلد واصفرار العيون بسبب تراكم البيليروبين في الجسم فعندما يحتوي الجسم على الكثير من البيليروبين، سيبدأ الكبد في إفرازه، ويمكن أن  ينشأ اصفرار العين من تليف الكبد.

تعد أبرز أعراض الإصابة بدهون الكبد ووجود مشاكل في الذاكرة و الإرهاق باستمرار دون سبب محدد، فقد يكون الكبد هو سبب المشكلة.

بجانب العلامات السابقة، إليك أطعمة تساعد على التخلص من سموم الكبد  أبرزها الثوم فهو يحتوي على الكثير من المواد المفيدة لصحة الكبد كذلك زيت الزيتون يساعد  تناوله باعتدال على التخلص من السموم فى الجسم بالإضافة إلى الخضراوات ذات الأوراق الخضراء والتى تحمي وتخلص الجسم من السموم

على الجانب الآخر، إليك بعض النصائح التي يجب اتباعها تساعد على تجنب الإصابة
بأمراض الكبد وهى عدم الأدوية او المسكنات  بدون وصفة طبية وتجنب ملامسة دماء الآخرين والحفاظ على وزن صحي.
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