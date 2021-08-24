علامات حمراء تشير إلى مرض الكبد الدهني.. اعرف الأعراض

يشير مرض الكبد الدهني إلى حالات تتميز بارتفاع مستويات الدهون في الكبد بشكل غير طبيعي، يشير مرض الكبد غير الكحولي (NAFLD) - كما يوحي الاسم إلى تراكم دهني لا ينتج عن استهلاك الكحول، وفقًا لـ British Liver Trust (BLT) ، هناك خمسة أعراض من "العلامات الحمراء" تشير إلى تقلص الكبد.

مرض الكبد غير الكحولي هو مصطلح يطلق على مجموعة من الحالات التي يسببها تراكم الدهون في الكبد عادة ما تظهر عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة يمكن أن تكون الحالة مهددة للحياة إذا وصلت إلى المرحلة الأكثر خطورة. لسوء الحظ ، قد تكون الأعراض غائبة في المراحل المبكرة.



تليف الكبد هو المرحلة الأكثر شدة ، والتي تحدث بعد سنوات من الالتهاب.



إذا كنت مصابًا بتليف الكبد ، فإن "الكبد ينكمش ويصبح متندبًا ومتكتلًا" ، كما أوضح الجسم الصحي.



أعراض مرض الكبد الدهني

هناك عدد من أعراض "العلامة الحمراء " التي تشير إلى أنك وصلت إلى هذه المرحلة الحادة من مرض الكبد الدهني غير الكحولي ، كما يوضح صندوق الكبد البريطاني (BLT).



حمى مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة ورجفة ، وغالبًا ما تكون ناجمة عن عدوى

ضيق في التنفس

يتقيأ الدم

براز داكن جدًا أو أسود القطران (البراز)

فترات من الارتباك الذهني أو النعاس.

إذا كان لديك أي من الأعراض التالية ، يجب أن ترى الطبيب على الفور ،" ينصح BLT.

على الرغم من أن هذه الأعراض قد تبدو مختلفة جدًا ، نظرًا لأن الكبد مسؤول عن العديد من الوظائف المختلفة ، إذا توقف عن العمل بشكل صحيح ، فقد ينتج عن ذلك مجموعة من المشاكل."

كيف يقوم الأطباء بتشخيص مرض الكبد الدهني غير الكحولي؟





وفقًا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK) ، يستخدم الأطباء تاريخك الطبي والفحص البدني والاختبارات لتشخيص مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD).

سيسألك طبيبك عما إذا كان لديك تاريخ من الحالات الصحية التي تجعلك أكثر عرضة للإصابة بـ NAFLD ، مثل:

زيادة الوزن أو السمنة

مقاومة الأنسولين أو داء السكري من النوع 2

ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية أو مستويات غير طبيعية من الكوليسترول في الدم

متلازمة الأيض.

يضيف NIDDK: "سيسألك طبيبك عن عوامل النظام الغذائي ونمط الحياة التي قد تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي ، مثل قلة النشاط البدني ، أو اتباع نظام غذائي غني بالسكر ، أو شرب المشروبات السكرية".

إذا كانت الاختبارات الأخرى غير حاسمة ، "قد يوصي طبيبك بإجراء لإزالة عينة من نسيج الكبد (خزعة الكبد)" ، تشرح Mayo Clinic.

"يتم فحص عينة الأنسجة في المختبر للبحث عن علامات الالتهاب والتندب."

وفقًا للهيئة الصحية ، قد تكون خزعة الكبد غير مريحة ، ولها مخاطر صغيرة سيراجعها طبيبك معك بالتفصيل.



يتم تنفيذ هذا الإجراء عن طريق إدخال إبرة عبر جدار البطن إلى الكبد."

كيفية منع مرض الكبد الدهني غير الكحولي من التدهور

إذا كنت مصابًا بمرض الكبد الدهني غير الكحولي ، فيمكنك إجراء تغييرات في نمط حياتك للمساعدة في منعه من أن يزداد سوءًا.

يعد فقدان الوزن الزائد أمرًا أساسيًا لوقف تقدمه.

يوضح بوبا: "هذا يمكن أن يعكس بعض تراكم الدهون وحتى بعض التليف في الكبد."



وفقًا للجسم الصحي ، من المهم ألا تفقد الوزن بسرعة كبيرة ، لأن ذلك قد يسبب مشاكل في الكبد.

ستساعدك ممارسة الرياضة بانتظام على فقدان الوزن الزائد الذي قد يكون لديك.

"قد يساعد أيضًا في تقليل الضرر الذي يلحق بالكبد حتى لو لم تفقد أي وزن بنجاح ،" يلاحظ بوبا.

تنصح الإرشادات الصحية في المملكة المتحدة بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط المعتدل الشدة أسبوعيًا أو 75 دقيقة من النشاط شديد الشدة في الأسبوع.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس.