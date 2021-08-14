نشرة المرأة.. أعراض الكبد الدهني ..علامات طنين الأذن وهل يجعلك أصما.. حظك اليوم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

يتزايد مرض الكبد مع تزايد عدد الأشخاص الذين يتعاطون الكحول ولا يدركون حدودهم والأعراض المبكرة التي يتقدم بها المرض، عندما يتقدم مرض الكبد الكحلي ، قد يترتب على ذلك العديد من العواقب الصحية مع حدوث غالبية الضرر في ثلاثة أجزاء من الجسم.



أعراض طنين الأذن: هل يمكن أن يجعلك طنين الأذن أصم؟

الطنين هو اضطراب مؤلم يظهر بعدة طرق، عادة ما يقضي المصابون وقتًا طويلاً في بيئات ذات أصوات عالية الصوت. ولكن هل يمكن أن يجعلك طنين الأذن تصم؟



المعادن هي العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك ليعمل ، ولكنها مطلوبة بكميات صغيرة فقط والتي يجب الحصول عليها من الطعام الذي نتناوله، يمكن أن يحدث نقص في المعادن عندما لا يحصل جسمك على ما يكفي من عنصر غذائي معين أو عندما لا يمتص جسمك الكمية المطلوبة - ما هي العلامات





مرض الكبد الدهني هو حالة مزمنة تتميز بزيادة الدهون في الكبد، إذا تُركت دون علاج ، يمكن أن تتطور إلى تندب في الكبد وتصبح غير قابلة للعلاج.





تقدمها اليوم خبيرة الأبراج ماغي فرح إليك التفاصيل.





الحمل

مهنياً: حافظ على أسرار العمل ولا تبح بها للغرباء، يوم مليء بالمفاجآت فكن مستعداً لكل متغيرات جديدة.

عاطفياً: واجه الحبيب بما تعرف ولا تكن متكتماً، وعليك أن تفكر في مصلحته قبل أن تتخذ أي قرار يخص علاقتكما.

صحياً: تستفيد من عطلتك السنوية للقيام برحلة للسير في أحضان الطبيعة وتسلق الجبال.