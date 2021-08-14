أعراض طنين الأذن.. هل يمكن أن يجعلك طنين الأذن أصم؟

الطنين هو اضطراب مؤلم يظهر بعدة طرق، عادة ما يقضي المصابون وقتًا طويلاً في بيئات ذات أصوات عالية الصوت. ولكن هل يمكن أن يجعلك طنين الأذن تصم؟

وطبقا لاحد اشهر المواقع المتخصصة في الصحة والذي نشر تقرير مطولا اليوم حول طنين الأذن ، الذي يظهر على شكل رنين أو هسهسة في الأذنين ، هو حالة مؤلمة يعاني منها واحد من كل 10 أشخاص في حياتهم، غالبًا ما يكون مؤقتًا ، لكن يعاني البعض من الأعراض بشكل دائم، في بعض الأحيان ، يشعر المصابون بأن طنين الأذن يزداد سوءًا.



هل يمكن أن يجعلك طنين الأذن أصم؟

اعتمادًا على شدة الطنين ، قد يتداخل الطنين أحيانًا مع قدرة الشخص على سماع أصوات أخرى.



أولئك الذين يعانون من هذه الحالة سوف يسمعون صوتًا يبدو أنه صادر من رؤوسهم.

غالبًا ما تؤدي الجهود المبذولة لسد الأذنين أو حجب الأصوات الأخرى إلى تكثيف التجربة.

أعراض طنين الأذن

قد يسمع المرضى الأنواع التالية من الأصوات غير مسبوقة وبأحجام مختلفة:

رنين

الأز

أزيز

طنين

الهسهسة

الخفقان

الموسيقى أو الغناء

قد تظل الأصوات ثابتة ، تأتي وتذهب أو تظهر في إحدى الأذنين أو كلتيهما.



أسباب طنين الأذن

وفقًا لـ NHS ، هناك عدة أسباب محتملة لطنين الأذن.

وتشمل هذه:



فقدان السمع

مرض منير

اضطرابات الغدة الدرقية أو مرض السكري أو التصلب المتعدد (MS)

القلق أو الاكتئاب

بعض الأدوية - بما في ذلك العلاج الكيميائي والمضادات الحيوية والأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات والأسبرين

غالبًا ما يبدأ طنين الأذن بعد فقدان السمع ، لكنه لن يسبب المزيد ، وفقًا للخبراء.

قام بول جاكسون ، رئيس قسم السمعيات في بايفيلدز للبصريات وأخصائيي السمع ، بتفكيك الروابط بين الشرطين.

طنين الأذن ليس خطيرًا ولكنه قد يشير إلى حالة طبية ثانوية.

قال: "طنين الأذن لا علاقة له بفقدان السمع ، إنه مسألة منفصلة ومعزولة".



بصفتنا أخصائيين في السمع ، فإن ما نبحث عنه هو كيفية ظهور طنين الأذن لأنه ، في بعض الحالات النادرة ، يكون لدينا سبب لإحالة المرضى لإجراء فحوصات طبية إضافية.

"الطنين أحادي الجانب يحدث عندما تكون الحالة موجودة في أذن واحدة فقط ؛ قد يكون هذا طبيعيًا تمامًا للشخص الذي يعيش معها ، ولكنه قد يشير إلى وجود ورم في جزء واحد من الدماغ.

"بالإضافة إلى ذلك ، إذا كان الصوت الذي يختبره الشخص نابضًا - مثل دقات القلب - فسنحيله إلى أخصائي.

يمكن أن يشير طنين الأذن أيضًا إلى مشكلات أخرى تتعلق بصحتك ربما لم تفكر فيها من قبل ، مثل ارتفاع ضغط الدم.

"لذلك ، إذا كنت تعتقد أنك تعاني من طنين الأذن ، فيجب عليك التحدث إلى أخصائي صحي للحصول على تشخيص وكذلك استبعاد أي حالات صحية أخرى."

