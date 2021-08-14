من ضعف الشهية إلى تقلصات العضلات.. علامات تدل على أنك تعاني من نقص في المعادن

المعادن هي العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك ليعمل ، ولكنها مطلوبة بكميات صغيرة فقط والتي يجب الحصول عليها من الطعام الذي نتناوله، يمكن أن يحدث نقص في المعادن عندما لا يحصل جسمك على ما يكفي من عنصر غذائي معين أو عندما لا يمتص جسمك الكمية المطلوبة - ما هي العلامات؟





في حين أن أوجه القصور السريرية ليست شائعة بين سكان المملكة المتحدة ، فقد ثبت أن عددًا كبيرًا من البالغين لديهم كميات غير كافية من بعض المعادن ويمكن أن يعانون من آثار انخفاض المدخول. إذن ما هي علامات نقص المعادن التي يجب البحث عنها.



وطبقا لاحد اشهر المواقع المتخصصة في الصحة والذي نشر تقرير مطولا اليوم حول أعراض نقص المعادن فى الجسم يمكن أن تكون العديد من هذه الأعراض نتيجة لأمور أخرى تتعلق بصحتك ولكنها قد تشير إلى نقص بعض العناصر الغذائية في النظام الغذائي".

الأعراض:

آلام في البطن ، إمساك ، انتفاخ

إسهال

فقدان الشهية

تشنجات العضلات

صعوبة التركيز

انخفاض الطاقة / التعب

غثيان

خدر أو وخز في الأطراف

صعوبة النوم

القلق / الحالة المزاجية السيئة

من هو الأكثر عرضة للإصابة بنقص المعادن؟

أي شخص يأكل نظامًا غذائيًا سيئًا يعتمد بشكل كبير على الوجبات السريعة بينما يفتقر أيضًا إلى الفواكه والخضروات يمكن أن يكون عرضة لخطر نقص المعادن.



"أنظمة إنقاص الوزن التي تتطلب كمية قليلة جدًا من السعرات الحرارية يمكن أن تعرضك أيضًا لخطر النقص وهذا ينطبق أيضًا على أولئك الذين يعانون من اضطرابات الأكل ، وكذلك كبار السن الذين يعانون من ضعف الشهية.

"الأنظمة الغذائية التقييدية التي تستبعد المجموعات الغذائية مثل النباتيين يمكن أن تزيد أيضًا من خطر نقص المعادن ، على الرغم من عدم وجود سبب يمنع أي شخص يتبع طريقة الأكل هذه من الحصول على كل ما يحتاجه من نظام غذائي جيد التخطيط.

يمكن أن يحدث نقص المعادن أيضًا بسبب الحاجة المتزايدة إلى عنصر غذائي معين. ومن الأمثلة الجيدة هنا النساء والحديد ، فقد يتعرضن لخسارة أكبر بسبب الدورة الشهرية أو أثناء الحمل ".

تقليديا لاكتشاف النقص ، هناك حاجة إلى اختبارات دم مؤلمة وغازية ومكلفة في كثير من الأحيان ، ولكن التكنولوجيا والاختبارات في هذا المجال تتطور باستمرار وهناك بعض الابتكارات المثيرة التي ستغير الطريقة التي نقيس بها مستويات الفيتامينات والمعادن لدينا ومراقبتها، عبارة عن رقعة دقيقة جديدة غير جراحية ويمكن ارتداؤها يتم وضعها مباشرة على الجلد لقياس ومراقبة مستويات الفيتامينات والمعادن أثناء التنقل وفي غضون 15 دقيقة فقط. .



تسحب تقنيتها الفريدة الحاصلة على براءة اختراع العرق وسوائل الجسم البينية إلى السطح وفي الرقعة التي يمكنها بعد ذلك تحديد مستويات الفيتامينات والمعادن بدقة ، وتحديد ما إذا كانت المستويات مرتفعة أو منخفضة أو ضمن النطاق الطبيعي.

"يتم بعد ذلك نقل البيانات التي تم الحصول عليها لاسلكيًا إلى تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي على هاتفك الذكي أو ساعتك الذكية ، لشرح النتائج بتنسيق بسيط بحجم صغير."

ماذا عن الامتصاص في الجسم؟



ستؤثر أيضًا قدرة جسمك على امتصاص المعادن على خطر النقص.

يمكن لبعض الحالات الصحية (الاضطرابات الهضمية ، فقر الدم الخبيث ، إدمان الكحول) ، الأدوية أو جراحة الجهاز الهضمي أن تؤثر على مدى امتصاص الجسم للعناصر الغذائية من الطعام.

"يؤثر العمر أيضًا على كمية حمض المعدة التي ينتجها الجسم والتي يمكن أن تؤثر أيضًا على امتصاص العناصر الغذائية خاصة عند كبار السن."

ما هي أعراض نقص المعادن المحدد؟

الكالسيوم

7 في المائة من البالغين في المملكة المتحدة لا يحصلون على ما يكفي من نظامهم الغذائي (9 في المائة نساء و 4 في المائة رجال)

متوسط ​​المدخول كنسبة مئوية من RNI: 105٪ (109٪ نساء ، 100٪ رجال)

لماذا تحتاج إليها؟

يساعد الكالسيوم جسمك على تطوير عظام وأسنان قوية. كما أنه يساعد قلبك وأعصابك وعضلاتك على العمل بالطريقة التي ينبغي.

ما هي اعراض النقص؟

لا توجد أعراض خطيرة قصيرة المدى لنقص الكالسيوم حيث ينظم الجسم مستويات الدم بعناية. إذا تركت ، فإن نقص الكالسيوم في النظام الغذائي قد يؤثر على كثافة العظام مما يزيد من خطر الإصابة بالكسور. يمكن أن يسبب النقص الشديد الذي يُرجح أنه نتيجة لحالة طبية أو عملية جراحية تقلصات وخدر ووخز في الأصابع وإرهاق وعدم انتظام ضربات القلب.



كيف يمكنك زيادة مدخولك؟

يمكنك ضمان تناول كمية جيدة من البوتاسيوم عن طريق تناول الكثير من الفواكه والخضروات وخاصة الموز والأفوكادو والخضروات ذات الأوراق الداكنة والشمندر والفول والبطاطس والطماطم والفطر والقرع.

وفقًا لتحليل ثانوي للمسح الوطني للنظام الغذائي والتغذية ، وجد أن الإناث والبالغات الأصغر سنًا في المملكة المتحدة معرضات بشكل خاص لنقص المغذيات الدقيقة من الطعام الذي يتناولونه. اقترح مؤلفو هذه الدراسة أنه يمكن النظر في استراتيجيات المكملات لمساعدة البالغين على تحقيق أهدافهم الغذائية. إذا شعرت أن نظامك الغذائي لا يصلح للخدش أو يقع في إحدى المجموعات المعرضة بشكل أكبر لخطر النقص ، فقد يكون المكمل الغذائي متعدد الفيتامينات والمعادن الخاص بالعمر خيارًا جيدًا أثناء إعادة نظامك الغذائي إلى المسار الصحيح.