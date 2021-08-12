5 فيتامينات أساسية يحتاجها جسمك للبقاء بصحة جيدة

هل تحصل على ما يكفي من الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها جسمك للبقاء بصحة جيدة؟ إليك 5 أنواع من الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها جسمك للبقاء بصحة جيدة وفقا لموقع readersdigest



1- فيتامين أ

يلعب فيتامين أ دورًا مهمًا في نمو الخلايا وتطورها كما أنه يعزز صحة الجلد والشعر والأظافر واللثة والجلد والعظام والأسنان، ويمنع العشى الليلي وقد يساعد في الوقاية من سرطان الرئة.

تحصل على فيتامين أ من سمك السلمون، وأسماك المياه الباردة الأخرى، وصفار البيض، ومنتجات الألبان المدعمة.



2-فيتامين د



يساعد فيتامين د على امتصاص الكالسيوم، ويبني ويحافظ على قوة العظام والأسنان.

يمكن أن تحصل على فيتامين د من الحليب ومشروبات الصويا، الزبدة، صفار البيض، الأسماك الدهنية، زيت كبد السمك.

3- فيتامين هـ



فيتامين هـ يحمي الأحماض الدهنية ويحافظ على العضلات وخلايا الدم الحمراء ويعمل كمضاد أكسدة هام.

يمكن أن تحصل على فيتامين هـ فى البيض والزيوت النباتية والسمن والمايونيز، بالإضافة إلى المكسرات والبذور والحبوب المدعمة.

4 - فيتامين ك



فيتامين ك هو فيتامين أساسي لجسمك فهو يمنع تخثر الدم بشكل صحيح.

يمكن أن تحصل على فيتامين ك من السبانخ والبروكلي والخضراوات الورقية والكبد.





5- فيتامين سي





يعد فيتامين سى من الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها جسمك وهو موجود في الحمضيات، وهو فيتامين أساسي ومهم لجسمك.

ونحتاج فيتامين سى لأنه يقوم بتقوية جدران الأوعية الدموية؛ ويعزز التئام الجروح وامتصاص الحديد؛ ويساعد في منع تصلب الشرايين.

يمكن أن نحصل على فيتامين سي من الفواكه الحمضية والعصائر والبطيخ والتوت والفلفل والبروكلي والبطاطس.