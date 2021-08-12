عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 فيتامينات أساسية يحتاجها جسمك للبقاء بصحة جيدة

فيتامين
فيتامين

هل تحصل على ما يكفي من الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها جسمك للبقاء بصحة جيدة؟ إليك 5  أنواع من الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها جسمك للبقاء بصحة جيدة وفقا لموقع readersdigest
 

1- فيتامين أ

يلعب فيتامين أ دورًا مهمًا في نمو الخلايا وتطورها كما أنه يعزز صحة الجلد والشعر والأظافر واللثة والجلد والعظام والأسنان، ويمنع العشى الليلي وقد يساعد في الوقاية من سرطان الرئة.

 تحصل على فيتامين أ من سمك السلمون، وأسماك المياه الباردة الأخرى، وصفار البيض، ومنتجات الألبان المدعمة.

أفضل مكمل غذائي لمرضى السكري.. فيتامين د والمغنسيوم أبرزها

بسمة الملا تكشف عن فيتامين مرتبط بزيادة الوزن.. احذري من ذلك


 2-فيتامين د


يساعد فيتامين د على امتصاص الكالسيوم، ويبني ويحافظ على قوة العظام والأسنان.

يمكن أن تحصل على فيتامين د من الحليب ومشروبات الصويا، الزبدة، صفار البيض، الأسماك الدهنية، زيت كبد السمك. 

3- فيتامين هـ


فيتامين هـ يحمي الأحماض الدهنية ويحافظ على العضلات وخلايا الدم الحمراء ويعمل كمضاد أكسدة هام.

يمكن أن تحصل على فيتامين هـ فى البيض والزيوت النباتية والسمن والمايونيز، بالإضافة إلى المكسرات والبذور والحبوب المدعمة.

 

4- فيتامين ك


فيتامين ك هو فيتامين أساسي لجسمك فهو يمنع تخثر الدم بشكل صحيح.

يمكن أن تحصل على فيتامين ك من السبانخ والبروكلي والخضراوات الورقية والكبد.



5- فيتامين سي 



يعد فيتامين سى من الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها جسمك وهو موجود في الحمضيات، وهو فيتامين أساسي ومهم لجسمك.

ونحتاج فيتامين سى لأنه يقوم بتقوية جدران الأوعية الدموية؛ ويعزز التئام الجروح وامتصاص الحديد؛ ويساعد في منع تصلب الشرايين.

يمكن أن نحصل على فيتامين سي من  الفواكه الحمضية والعصائر والبطيخ والتوت والفلفل والبروكلي والبطاطس.

موضوعات متعلقة

6 أضعاف فيتامين د .. 5 فوائد غير متوقعة لـ البيض البلدي

كيف تعطيك قدماك إشارة على نقص فيتامين B12؟

ترشيحاتنا

وزيرة التخطيط تستعرض المستهدفات الرئيسية لخطة عام 2022/2021 في مجال التنمية الاقتصادية

عذبت ابنتها حتى الموت.. والدة الهرم تواجه السجن المشدد

الرطوبة عالية.. الأرصاد: طقس غدا شديد الحرارة والعظمى 42 درجة

رئيس الوزراء الكويتي: التشنج في العلاقات بين الحكومة ومجلس الأمة غير مقلق

النصر السعودي يحسم الجدل بشأن التعاقد مع محمد الشناوي

التنمية الصناعية : اجتماع موسع مع 16 مستثمرا صناعيا لمناقشة طلباتهم للاستثمار ببورسعيد 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للزمالك| عرض مُغرٍ من الدحيل لضم بن شرقي على طريقة ساسي

وفاة طه عثمان لاعب وادي دجلة السابق في حادث أليم

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. الإعلان عن الأوائل خلال ساعات

الفرح تحول الى مأتم.. إصابة عدد من الأطفال برش خرطوش في القليوبية؟

مجاهد: لا يوجد خصم 6 نقاط من الزمالك.. والمواجهات المباشرة تحسم بطل الدوري

مصرع وإصابة 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

خطأ شائع يقع فيه بعض المصلين دون قصد يبطل الصلاة.. مستشار المفتي يكشف عنه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

طريقة عمل شوربة خضار بالفراخ .. 6 وصفات مختلفة أبرزها بالشعرية

فيديو

عمرو دياب يرقص فى حفل زفاف نيللى كريم.. فيديو

فيديو جراف| التوك توك كلمة السر.. العثور على جثة طفل مذبوحا

اختفاء الجمال الثلاثة عن أعين المشركين .. معجزات في هجرة النبي

فيديو جراف.. البنجر .. يقي من السرطان ويخفض ضغط الدم

المزيد

ساحة رأي

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

عبد المعطى أحمد يكتب: «كورونا» والحق فى دعاوى ضد مرتكبيها!

المستشار محمد البياع يكتب: الأعمال والقانون

نهى حمدى تكتب: من البكينى إلى البوركينى

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ