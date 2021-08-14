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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أمراض الكبد الكحلي : 3 أجزاء بالجسم تتأثر بالحالة أعراض عليك الانتباه لها

الكبد الكحلي
الكبد الكحلي

يتزايد مرض الكبد مع تزايد عدد الأشخاص الذين يتعاطون الكحول ولا يدركون حدودهم والأعراض المبكرة التي يتقدم بها المرض، عندما يتقدم مرض الكبد الكحلي ، قد يترتب على ذلك العديد من العواقب الصحية مع حدوث غالبية الضرر في ثلاثة أجزاء من الجسم.

وطبقا لاحد اشهر المواقع المتخصصة في الصحة والذي نشر تقرير مطولا اليوم حول أعراض مرض الكبد الكحلي، أنه يقوم كبد الشخص بالعديد من الأشياء التي تحافظ على صحتك، يحول العناصر الغذائية إلى مواد كيميائية يحتاجها جسمك، يقوم بتصفية السموم، يساعد في تحويل الطعام إلى طاقة. لذلك ، عندما لا يعمل الكبد بشكل جيد ، يمكن أن يؤثر ذلك على جسمك بالكامل، ما هي أجزاء الجسم الثلاثة التي تتأثر مع تقدم مرض الكبد ؟

وأضاف: "لقد حول الوباء الكثيرين نحو الكحول ، ومع عودة الأحداث الاجتماعية ، قد يستمر شرب الخمر المفرط للآخرين في الارتفاع.

"الإفراط في الشرب له آثار ضارة على صحتك، يمكن أن تؤدي النوبات المنتظمة من الإفراط في الشرب إلى أمراض الكبد ومشاكل في القلب والكلى.

"إنه أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لأمراض الكبد ، والذي يمكن أن يؤدي إلى تليف الكبد ، أو تندب الكبد وفي النهاية فشل الكبد ، وهي حالة تهدد الحياة."
 

تشمل المضاعفات الخطيرة لأمراض الكبد الفشل الكبدي الحاد.
يحدث هذا عندما لا يكون لديك مرض كبدي طويل الأمد ، ولكن الكبد يتوقف عن العمل في غضون فترة زمنية قصيرة جدًا.

قد يحدث ذلك بسبب جرعة زائدة من عقار الاسيتامينوفين أو الالتهابات أو بسبب الأدوية الموصوف، يعد تليف الكبد من المضاعفات الخطيرة الأخرى ويحدث عندما يكون هناك تراكم للندوب في الكبد، كلما زاد عدد الندبات التي تحل محل الأجزاء الصحية من الكبد ، كان من الصعب على الكبد القيام بوظيفته.

بمرور الوقت ، لا يعمل كما ينبغي.
 

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أعراض أمراض الكبد 
 

تشمل الأعراض الأخرى لأمراض الكبد ما يلي:

ظهور اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)

ألم وتورم في البطن

تورم في الساقين والكاحلين

حكة في الجلد

لون البول غامق

لون البراز شاحب

التعب المزمن

الغثيان أو القيء.
 

تقليل المخاطر

 

في حين أن الكبد مرن وقد يكون قادرًا على تجديد نفسه ، فإن إساءة استخدام الكحول لفترات طويلة يمكن أن تؤدي إلى تلف الكبد الخطير والدائم في بعض الأحيان".

"حاول تنظيم نفسك ، وفكر في تبديل مشروباتك بمشروبات غير كحولية ، وكن على دراية بعدد الوحدات في مشروباتك - يمكن أن يساعدك تتبعها في الحفاظ على السيطرة."

يمكن أن يؤدي تعاطي الكحول إلى تليف الكبد ، إلى جانب مرض الكبد الدهني غير الكحولي وحالات التهاب الكبد B و C.

عليك بالتوقف عن الشرب أو محاولة التقليل. 

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