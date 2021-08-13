رئيس جامعة عين شمس: التبرع بالأعضاء بعد الوفاة دعوة يجب تعميمها|فيديو

قال الدكتور أحمد المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن موقف نقل الأعضاء فى مصر جيد ولكنه مجمد على نفس الوضع منذ 20 عاما، حين بدأت عمليات نقل الكبد.

وقال المتينى، خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن المتبرع المتوفى الجديد، أو الميت الإكلينيكي هو العمود الفقرى لزراعة الأعضاء.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس، أن قانون نقل وزراعة الأعضاء، صادر منذ عام 2010.

وأكد رئيس جامعة عين شمس أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة دعوة يجب تعميمها.

ودعم رئيس جامعة عين شمس وصية الدكتور عوض عباس رجب، استاذ الكيمياء الحيوية المتفرغ، بكلية الزراعة جامعة القاهرة بالتبرع بأحد أعضائه فور وفاته والذى قال "أوصى اسرتى وانا فى كامل قواى العقلية بالموافقة على التبرع بأى جزء من جسدى عقب الوفاة مباشرة، لصالح أى إنسان يحتاج هذا الجزء".

وكشف الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حكم التبرع بالأعضاء عقب الوفاة

وأكد الدكتور أحمد كريمة، "يجوز نقل أعضاء وأنسجة تتجدد مثل الدم، الجلد، الشعر وما أشبه ذلك، إذا أن هذا النقل لا يؤدى إلى أي ضرر للمنقول منه أو المنقول إليه".

وتابع الدكتور أحمد كريمة: يحرم نقل الأعضاء التى تؤدى إلى وفاة المنقول منه كالقلب وما أشبه، يحرم نقل الأعضاء الثنائية التى تجعل المنقول منه ناقصا أو مشوها؛ مثل العينين والأذنين، ويحرم نقل الأعضاء التناسلية التي تنقل الصفات الوراثية مثل الخصيتين.

وأضاف الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، يحرم بيع الأعضاء؛ لأن أعضاء الإنسان ليست للتعاقد.