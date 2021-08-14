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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مرض الكبد الدهني.. ستة أعراض تشير إلى إصابتك به

مرض الكبد الدهني
مرض الكبد الدهني

مرض الكبد الدهني هو حالة مزمنة تتميز بزيادة الدهون في الكبد، إذا تُركت دون علاج ، يمكن أن تتطور إلى تندب في الكبد وتصبح غير قابلة للعلاج.

 

وطبقا لاحد اشهر المواقع المتخصصة في الصحة والذي نشر تقرير مطولا اليوم حول أعراض مرض الكبد الدهني، مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) هو تراكم للدهون الزائدة في الكبد يمكن أن يؤدي إلى تلف الكبد يشبه الضرر الناجم عن تعاطي الكحول ، ولكن هذا يحدث في الأشخاص الذين لا يشربون بكثرة. ما هي الأعراض الستة التي تحذر من أن الحالة أصبحت الآن لا رجعة فيها؟

تليف الكبد هو تندب في الكبد ناتج عن تلف الكبد على المدى الطويليمنع النسيج الندبي الكبد من العمل بشكل صحيح.

يُطلق على تليف الكبد أحيانًا اسم مرض الكبد في المرحلة النهائية لأنه يحدث بعد مراحل أخرى من التلف من الحالات التي تؤثر على الكبد ، مثل التهاب الكبد.

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أعراض مرض الكبد الدهني 

 

يحذر Crossroads Hospice ، وهي هيئة صحية تقدم خدمات رعاية المسنين في نهاية العمر للمرضى من جميع الأعمار ، "عندما يصل مرض الكبد لدى المريض إلى تليف الكبد ، وهي مرحلة لم يعد من الممكن فيها عكس تلف الكبد ، فإنه يصبح تشخيصًا نهائيًا".

فقدان الشهية
ضعف
إعياء
غثيان / قيء
ألم / انتفاخ في البطن
مثير للحكة.

ما بين سبعة و 30 بالمائة من الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) يصابون بالتهاب الكبد (التهاب الكبد الدهني غير الكحولي ، المعروف أيضًا باسم NASH) ، مما يؤدي إلى تلف الكبد
 

وأضاف الموقع الصحي: "الأضرار الطفيفة التي لحقت بالكبد يمكن أن يصلحها الجسم.

"ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي التلف الشديد أو طويل الأمد إلى استبدال نسيج الكبد الطبيعي بأنسجة ندبة (تليف) ، مما يؤدي إلى مرض الكبد الذي لا يمكن علاجه (تليف الكبد) الذي يتسبب في توقف الكبد عن العمل بشكل صحيح.

تندب في الوريد الذي ينقل الدم إلى الكبد من أعضاء الجهاز الهضمي الأخرى ، مما يؤدي إلى تورم الأوعية الدموية داخل الجهاز الهضمي.

"تمزق هذه الدوالي يمكن أن يسبب نزيفًا يهدد الحياة".

مرض الكبد الدهني: التعب والضعف
 

غير الواضح ما الذي يسبب تطور التهاب الكبد الدهني غير الكحولي وتليف الكبد لدى بعض الأشخاص المصابين بداء الكبد الدهني غير الكحولي.

يدرس الباحثون العديد من الآليات الممكنة ليعزو سبب هذه الظروف.

وتشمل هذه الالتهابات الناجمة عن رد فعل الجهاز المناعي للأنسجة الدهنية الزائدة في الكبد. المواد الكيميائية الالتهابية السامة (السيتوكينات) التي تطلقها خلايا الكبد أو الخلايا الدهنية ؛ التدمير الذاتي لخلايا الكبد وتأثير جزيئات غير مستقرة تسمى الإجهاد التأكسدي.

يتعلق أحد الأسباب المحتملة بميكروبات أمعاء الشخص وقدرته على امتصاص العناصر الغذائية.

حددت الدراسات أيضًا العديد من التغييرات الجينية التي قد تكون مرتبطة بتطور

يُعد مرض الكبد الدهني حالة يمكن الوقاية منها إلى حد كبير إذا التزمت بنمط حياة صحي.

وفقًا لمايو كلينك ، فإن اختيار نظام غذائي صحي هو خط الدفاع الأول.

"اختر نظامًا غذائيًا نباتيًا صحيًا غنيًا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون الصحية ،" ينصح الجسم الصحي.

كما توصي بما يلي:

الحفاظ على وزن صحي. إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، فقلل عدد السعرات الحرارية التي تتناولها كل يوم ومارس المزيد من التمارين. إذا كان وزنك صحيًا ، اعمل على الحفاظ عليه باختيار نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.

ممارسه الرياضه. تمرن معظم أيام الأسبوع. احصل على موافقة طبيبك أولاً إذا لم تكن تمارس الرياضة بانتظام 

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