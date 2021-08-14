بعد إصابة عادل الفار بها.. اكتشف أسباب غيبوبة الكبد

أصيب الفنان عادل الفار بـ غيبوبة الكبد ما أدى إلى احتجازه داخل المستشفى لتلقى العلاج المناسب، وهى إحدى المضاعفات الخطيرة التى يتعرض لها المصابين بأمراض الكبد المختلفة .

وفى إطار التوعية المجتمعية بأهم الأمراض نعرض لكم أهم أسباب غيبوبة الكبد ليتمكن الجميع من الحماية من الإصابة بها .



ووفقا لما جاء في موقع “ clevelandclinic” عندما تكون مصابًا بمرض في الكبد يبذل الكبد مجهودا كبيرا ليتمكن من تصفية السموم الطبيعية من الجسم وحينها تتراكم السموم ، مثل الأمونيا في الدم ويمكن أن تنتقل هذه السموم الموجودة في مجرى الدم إلى الدماغ وتؤثر مؤقتًا مما يسبب غيبوبة الكبد وأحيانًا بشكل دائم على وظائف المخ.

الأشخاص المصابون بأمراض الكبد المزمنة مثل فيروس سي وتليف الكبد معرضون لخطر الإصابة بالاعتلال الدماغي الكبدي المعروفة بـ غيبوبة الكبد .

وإليكم أهم الأسباب التى تؤدي للإصابة بـ غيبوبة الكبد وتدهور حالة المريض:

تناول الكحول

الأدوية التي تؤثر على الجهاز العصبي مثل الحبوب المنومة و مضادات الاكتئاب

الإمساك وعدم القدرة على إخراج البراز أو البراز بشكل طبيعي

الجفاف أو عدم توازن الكهارل والعناصر فى الحسم

وجود نزيف في الجهاز الهضمي

وجود عدوى بمرض ما

المعاناة من أحد أمراض الكلى