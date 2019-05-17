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لطيفة ويستيقظ المريض بعدها.. هذه هى أسباب غيبوبة الكبد..فيديو

الجمعة 17/مايو/2019 - 08:52 م
صدى البلد
حمزة شعيب
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن غيبوبة الكبد «لطيفة» لأن معظم المرضى يستيقظون منها.

وتابع موافي، خلال برنامج «ربى زدنى علما»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أسباب الغيبوبة الكبدية عبارة عن تناول الشخص المريض بروتين حيواني سواء لحمة أو فراخ وعندما ينزل في الأمعاء تبدأ عملية فرز مادة أمونيا وتذهب للكبد وفي الإنسان الطبيعي يقوم الكبد بإخراج الأمونيا إلى بولينا وتخرج عن طريق الكلى.

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