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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مفاجأة .. أطعمة يجب تناولها نية للحصول على فوائدها

أطعمة نيئه
أطعمة نيئه

أوضحت بعض التقارير الطبية أن يوجد العديد من الأطعمة مفيدة في حالة تناولها نيئة وإذا تم طهيها فإنك تفقد قيمتها الغذائية.

الأطعمة التي يجب أن تؤكل نيئة

تعتبر هذه الأطعمة صحية أكثر عند تناولها نيئة لأن تعريضها للحرارة العالية يقلل من محتواها الغذائي ومضادات الأكسدة.  

1. الشمندر

إن اللون الوردي المحمر الغني للبنجر هو ما يجعل الشمندر مغذيًا، يعتبر الشمندر مصدرًا رائعًا لحمض الفوليك، والذي يساعد في نمو الدماغ وتكاثر الخلايا ، ولكن عندما يتم تسخينه ، يفقد حوالي 25 في المائة من العناصر الغذائية.

2. السبانخ

تعتبر السبانخ من أفضل الخضروات الورقية عندما تؤكل نيئة لأنها تحتوي على كمية جيدة من الفيتامينات C و E والألياف والإنزيمات والأحماض الأمينية. أوراق السبانخ الصغيرة هي الأفضل لتناولها نيئة عند طهي السبانخ، لا تفقد نكهتها فحسب، بل تفقد أيضًا الأحماض الأمينية.

3. الجزر

يقدم الجزر أكثر قيمة غذائية من الجزر المطبوخ هذا الطعام النيء مفيد لعينيك ومفيد للحفاظ على نشاط جسمك..

٤.الخيار

يمكن تناوله كوجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية أو مع الحمص و / أو زيت الزيتون و / أو الملح.

الأطعمه أطعمة صحية زيت الزيتون حمض الفوليك العناصر الغذائية الأطعمة النيئة الخضروات الورقية الفواكه والخضروات

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