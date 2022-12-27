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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب كاب..القصة الكاملة لتخلص طفل من شاب في القليوبية

جثة
جثة

جريمة مأساوية في محافظة القليوبية..لبى دعوة صديقه لمشاركته فرحته في يوم حنته، ليذهب مع أصدقائه وأثناء تواجدهم في فرح صديقهم، حدث هزار بينهم ليتحول الهزار إلى جريمة راح ضحيتها أسعد .ع  19 سنة عامل ومقيم رمادة مركز قليوب، ودفع حياته ثمناً بسبب كاب .

مراهق يطعن شابا وينهي حياته في قليوب

بداية الجريمة كانت بفرح وأغاني ورقص بشارع رمادة بمركز قليوب، ودعوة من العريس لأصدقائه الشباب لمشاركته فرحته؛ لكنها كانت شرارة إنهاء حياة أحد أصدقائه بسبب هزار تحول إلى جريمة قتل بشعة.

حيث حضر أسعد فرح صديقه وأثناء تواجده شاهد وصلة هزار على "كاب" بين عدد من الشباب والذي قام أحدهم بإعطائه "الكاب" والتنبيه عليه بعدم تركه لأحد حتى جاء شقيق المتهم وحاول انتزاع "الكاب" من أسعد ولكنه رفض ومن هنا بدأت شرارة المشاجرة.

خطة للتخلص من الشاب 

وباندفاع الشباب اتفق المتهم مع أصدقائه بحجز أصدقاء أسعد في أحد المنازل والانفراد بأسعد الذي رفض إعطاء الكاب لأحد وأخذوه إلى قطعة أرض زراعية وقاموا بطعنه في صدره عدة طعنات بآلة حادة.

وبقهر وحزن من عبد الله أبو زيد والد المجني عليه وبكاءه على فراق ابنه حيث قال: ابني اتقتل غدر وعايز حقه.

المتهم قاصر عمره 14 عاما

ووفقا لما جاء بتحريات أجهزة أمن القليوبية فإن المتهم لم يتجاوز عمر الـ 14 عاما، يدعي حسين عامل ومقيم كفر رمادة، مرکز قليوب.
وتمكنت أجهزة أمن القليوبية من كشف غموض واقعة مقتل عامل في مشاجرة خلال حفل خطوبة صديقه بقليوب وجار ملاحقة المتهم لضبطه، فيما صرحت جهات التحقيق بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث وسرعة ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بضبط المتهم والتصريح بدفن الجثة.

وتلقى اللواء أنور حشيش مأمور مركز شرطة قليوب، إخطارا من مستشفى قليوب التخصصي بوصول المدعو أسعد ع  19 سنه عامل ومقيم رماده مركز قليوب متوفى أثر إصابته بجرح نافذ بالصدر.

تفاصيل الواقعة

بالانتقال والفحص تبين أنه حال قيام المتوفي بالتواجد بحفل خطوبة صديق المتوفي بالشارع بناحية رماده مركز قليوب حدثت مشادة كلامية بينه وبين المدعو "حسين م" 14 سنة عامل والمقيم كفر رمادة، مرکز قليوب، هارب، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي عليه بالضرب بمطواة مما أدى إلى وفاته.

کلفت وحدة البحث الجنائي للتحري عن الواقعة وكشف ملابستها وضبط المتهم والأداة المستخدمة، وجرى تعيين خدمات ملاحظة الحالة الأمني.

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