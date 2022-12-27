250 مليون إصابة.. ازدحام بأقسام الطواريء بمستشفيات الصين.. والسبب كورونا

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الصين مرة أخرى خلال الآونة الأخيرة.

وأوضح التقرير أن نظام الرعاية الصحية في الصين يتعرض على ضغوط هائلة بسبب ارتفاع معدل الإصابات بالفيروس .

وأكمل التقرير أن أقسام الطواريء في المستشفيات الصينية مزدحمة بإصابات كورونا .

ولفت التقرير إلى أن الصين سجلت 250 مليون إصابة بفيروس كورونا خلال 20 يوميا ، وسجلت مقاطعة شيجيانغ وحدها مليون إصابة في 24 ساعة.

وأكمل التقرير أن الصيدليات في الصين توزع أدوية الحمى بالمجان لمساعدة المصابين على تحفيف الأعراض، ورغم تفاقم الإصابات الفحص السلبي لم يعد مطلوبا ".