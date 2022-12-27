الإعلامية سوزان حسن: التليفزيون المصري مدرسة عريقة..وارتبط بعلاقة ود برموز الفن.. فيديو

أكدت الإعلامية الكبيرة سوزان حسن، أن التليفزيون المصري مدرسة عريقة، مشيرة إلى أنه دخلنا الإختبار المذيعين قمنا بالدراسة في الإستديوهات لمدة 6 شهور وكنا محظوظين بالتدريب تحت أجيال عظيمة.

وقالت سوزان حسن، خلال لقاء لها لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه دخلت التليفزيون المصري للعمل 1976، وأم كلثوم توفت 1974، ولكن في ذكرى ميلاد أو رحيل أم كلثوم، كنا نقوم بعمل حلقة عنها.

وتابعت الإعلامية الكبيرة سوزان حسن، أنه كنت أرتبط بعلاقة ود مع رموز الفن المصري الكبير، مؤكدة أنا لست من أنصار عدد القنوات الكبير الموجود الأن، مؤكدا أن التليفزيون المصري كان يتناول جميع البرامج ويهتم بجميع الفئات.

عدد كبير من الطلاب

وأشارت سوزان حسن إلى أن العرب تعلموا الخياطة والحرف من برامج التليفزيون المصري، إضافة إلى البرامج التعليمية ليلة الإمتحان، والتي كانت تستقطب عدد كبير من الطلاب.