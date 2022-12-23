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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

سوزان حسن: أتألم من شكل الإعلام واللغة الموجودة حاليا بالقنوات الخاصة

اللغة العربية والإعلام
اللغة العربية والإعلام والأجانب ضمن سلسلة ندوات احتفالية جام

نظمت جامعة عين شمس ندوة بعنوان "اللغة العربية والإعلام والأجانب"، استضافت الإعلامية سوزان حسن رئيس التليفزيون المصري سابقا ومنى رجب الكاتبة الصحفية ورئيس جمعية الكاتبات المصريات والكاتب والإعلامي سمير عمر.

تناولت الندوة فكرة الربط بين الإعلام وتلقى الطالب الأجنبى فى مصر لكتابات هؤلاء الإعلاميين داخل الصحف.

 

متحدث الخارجية ضيف ندوة اللغة العربية أداة دبلوماسية بـ جامعة عين شمس

تحدثت الإعلامية سوزان حسن عن اللغة العربية وأهميتها بالنسبة للمذيعين وحرصهم أثناء العمل على الحديث بلغة سهلة وبسيطة يستوعبها الناس دون الالتزام بالفصحى أو العامية 
وأشارت الى المعايير التى يتم على اساسها  إنتقاء المذيعيين والمذيعات بشكل دقيق وعلمى سليم وكذلك الاختبارات التى  يخضعون لها.

وأعربت عن أسفها وتألمها من شكل الإعلام واللغة الموجودة حالياً بالقنوات الخاصة وتدنى اللغة العربية التى نفخر بها .

وأكدت الصحفية منى رجب عشقها للغة العربية منذ كانت طالبة بالمرحلة الثانوية وان اللغة العربية هى أداة للتواصل مع البشر وانها  تحتاج لتبسيط للقارئ كى تصل له بسهولة وإقناع .


وأضافت أنه قد تكون هناك مسيرة ناجحة لكن الإستمرارية والتغلب على المعوقات هو الأهم.

وأضافت أن حبها للغة العربية واختيارها لمهنة الصحافة والتحدى كان كبيراً وأنها نشرت أفكار المساواه وناقشت قضايا المرأة العاملة فى مصر، كما كانت تشعر دائماً بمسئوليتها تجاه مصر وعن كل كلمة تكتبها وكانت تدافع عن حرية الفكر والإنسان وحقوق المرأة والمساواه الكاملة للمرأة ونحن الآن في العصر الذهبى للمرأة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وبالجمهورية الجديدة نهتم بحماية المرأة من كل أشكال العنف وأصبحت تتبوأ مكانة تستحقها.

 

اللغة العربية والإعلام والأجانب ضمن سلسلة ندوات احتفالية جامعة عين شمس باليوم العالمي للغة العربية (
اللغة العربية والإعلام والأجانب ضمن سلسلة ندوات احتفالية جامعة عين شمس باليوم العالمي للغة العربية (
اللغة العربية والإعلام والأجانب ضمن سلسلة ندوات احتفالية جامعة عين شمس باليوم العالمي للغة العربية (
اللغة العربية والإعلام والأجانب ضمن سلسلة ندوات احتفالية جامعة عين شمس باليوم العالمي للغة العربية (
اللغة العربية والإعلام والأجانب ضمن سلسلة ندوات احتفالية جامعة عين شمس باليوم العالمي للغة العربية (
اللغة العربية والإعلام والأجانب ضمن سلسلة ندوات احتفالية جامعة عين شمس باليوم العالمي للغة العربية (
اللغة العربية والإعلام والأجانب ضمن سلسلة ندوات احتفالية جامعة عين شمس باليوم العالمي للغة العربية (
اللغة العربية والإعلام والأجانب ضمن سلسلة ندوات احتفالية جامعة عين شمس باليوم العالمي للغة العربية (
اللغة العربية جامعة عين شمس اللغة العربية والإعلام والأجانب الإعلامية سوزان حسن رئيس التليفزيون المصري سابقا الكاتبة الصحفية والإعلامية منى رجب Jobs Education

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