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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كسر خط طرد الصرف الصحى بالمحطة الرئيسية في مدينة طوخ بالقليوبية ..صور

جانب من العطل
جانب من العطل

شهدت مدينة طوخ  محافظة القليوبية كسرخط طرد صرف صحى رئيسى 400مم GRB أمام بنك مصر فرع طوخ والخاص بمحطة الصرف الصحى الرئيسية بمدينة طوخ.

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وتلقى رئيس مدينة طوخ بلاغا بالواقعة وعلى الفور تم الدفع بعدد من المهندسيين والفنيين للتعامل مع البلاغ وتبين حدوث كسر فى خط طرد الصرف الصحى بالمحطة الرئيسية وتم تحريك سيارات شفط مياه الصرف الصحى لشفط مياه الصرف من الشارع وجارى المتابعة لحين الإنتهاء من إصلاح عطل خط الطرد الرئيسى.

من ناحية أخرى أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس ادارة شركة مياه القليوبية رفع درجة الاستعداد القصوى ونشر معدات رفع مياه الأمطار بجميع افرع الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة تزامنا مع عدم استقرار فى الأحوال الجوية.

يشار إلى أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت فى بيان لها من توقعات بتقلبات جوية حادة، وظهور لسحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالبلاد.

وأمر بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالشركة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوي المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

كما أمر مجاهد بعمل حصر للاماكن التي تتراكم بها مياه الامطار ، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

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القليوبية محافظة القليوبية الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية مياه الأمطار مياه الصرف الصحى

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