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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بحضور 5 علماء.. انعقاد مجلس الفقه الثالث بمسجد الحسين .. الأحد

مسجد الحسين
مسجد الحسين

تعقد وزارة الأوقاف، «مجلس الفقه الثالث» لكبار علماء الفقه بمسجد الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة الأحد المقبل، تحت عنوان: «التيسير في العبادات والمعاملات" بحضور كوكبة من علماء الفقه بجامعة الأزهر».

 

يأتي ذلك في إطار مبادرة "الدين يسر" التي أطلقتها وزارة الأوقاف وفي إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وخاصة فيما يتعلق بالفقه والفتوى. 

 

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ويحاضر في «مجلس الفقه الثالث» كل من:

1. أ.د/ عبد الله مبروك النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ويتناول (التيسير في المعاملات).
2. أ.د/ محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، ويتناول (التيسير في الطهارة).
3. أ.د/ محمد إبراهيم الحفناوي، أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا، ويتناول (التيسير في الصيام والحج).
4. أ.د/ سيف الدين رجب قزامل، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا الأسبق، ويتناول (التيسير في الزكاة).
5. أ.د.م/ هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة، ويتناول (التيسير في الصلاة).
 

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