حرقوا قلبي عليك يا ضنايا.. أسرة الطفل زياد تروي تفاصيل الواقعة.. شاهد

" أنا رايح الدرس يا ماما ومش هتأخر " .. كانت هذه آخر كلمات الطفل زياد أشرف بالصف الأول الإعدادي بمدرسة عزبة الهادي بمدينة الخانكة في القليوبية، والذى راح ضحية الغدر حيث قام عاطلان بقتله لسرقة تليفونه المحمول لشراء المواد المخدرة.

الواقعة بدأت عندما بدأ زياد فى تجهيز احتياجات لحضور أحد الدروس استعدادات امتحانات منتصف العام الدراسي حيث حرص على تكثيف المذاكرة وحضور الدروس ولكن القدر لم يمهله لذلك حيث لقى ربه شهيدا للعلم ، حيث خطط أحد العاطلين لسرقة تليفونه المحمول لبيعه لشراء المواد المخدرة فقام بإستداج الطفل وشنقه بمساعدة أحد زملائه ودفنه داخل حفرة وسرقته.

أسرة المجنى عليه تروى تفاصيل الواقعة

من ناحية اخرى سادت حالة من الحزب بين أسرة المجنى عليه وطالبت بالقصاص العادل من المتهمين وقالت والدة الطفل زياد أن ابنها يوم الواقعة كان ذهابا الى الدرس وعاد جثة هامدة ، مشيرة الى أنها فوجئت بتأخيره فاعتقدت أن هاتفه المحمول فصل شحن أو شئ من هذا القبيل ولكن التأخير لما زاد عن حده ، اتصلت على المدرسين الذين كان من المفترض أن يذهب لأخذ الدروس ليدهم، فأخبروني أنه لم يأت اليوم للدرس وعاد جثة هامدة، أنه فى هذا اليوم كان لديه درسان، وعندما تأخر فى عودته للمنزل.

القاتل كان يضلل أسرة المجنى عليه عن الحقيقة

وتابعت قائلة : "اتصلت أيضا على أصدقائه فى المدرسة وفى الدرس، أخبرونى أنه لم يأتى لم يراه أحد طوال اليوم، بعد ذلك خوفت وبدأت أدور عليه في الشوارع واستعنت بكاميرات المراقبة اللي في المحلات، مؤكدة ان القاتل كان يبحث معانا عنه طوال الوقت وفوجئنا بعد ذلك أنه كان يضللنا لعدم العثور على جثة زياد حيث استدرجه المتهمين وقاموا بشنقه بحبل ، مطالبة بالقصاص من القاتل وإعدامه حتى تبرد نار قلبها، ويأتى حق نجلها وفلذة كبدها.

المتهمين استدرجوا أثناء الذهاب للمدرسة وشنقوه وسط الزراعات

من ناحية اخرى أكد أحد جيران الطفل زياد أشرف، أن المتهمين استدرجوا أثناء ذهابه للدرس وقاما بخنقه بحبل وسط الزراعات ، وقال إن المتهمين قاما بعد قتله ودفنه في حفرة في منطقة مهجورة تسمى المزرعة لسرقة تليفونه المحمول، مؤكدا أن زياد كان أكبر إخوته وكان “ملاك ماشي على الأرض وملحقش يفرح بنجاحه، حيث كان متفوقا دراسيا ويحصل على المركز الأول.

كان المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز الخانكة تلقى بلاغا من والد الطفل زياد. أ 12 عاما يفيد بأن ابنه متغيب عن المنزل منذ عدة أيام أثناء توجهه للدرس حيث خرج لتلقى الدرس ولم يعد وأجرى أقاربه البحث عنه فى كل مكان ولم يتم العثور عليه.

وعلى الفور شكل اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، فريق بحث بقيادة اللواء محمد السيد، مدير المباحث وبسؤال أهل الطفل والجيران وفحص علاقات أسرته بالجيران والأقارب وفحص كاميرات الشوارع القريبة من منزل المجنى عليه تم التوصل إلى وجود شخص يقوم بتتبع زياد عقب خروجه من المنزل وفى طريقة للدرس، حيث كشفت كاميرات المراقبة عن أن هذا الشخص استدرج زياد إلى أن دخل معه إحدى المزارع المجاورة للمنطقة وبعد فترة خرج بدونه.

وكشف فريق البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية عن ملابسات الواقعة، حيث تبين أن مرتكبي الواقعة عاطلان تتبعا الطفل أثناء خروجه من المنزل وقتلاه لسرقة هاتفه المحمول وتبين أن السبب وراء ارتكاب الواقعة هو تعرف المجني على المتهمين بعد قيامهما بخطفه لسرقة هاتفه المحمول.

6af4db8f-ae4d-4fbc-a6b6-1fd14177e0be

371e512f-544a-4a44-929e-4ee18aef19f7

911d05ea-3f36-48ba-bb28-0d3ac1dcb663

1463f1ed-f29a-4d7b-ac60-7d8dd9f20ac0

07531f2a-7274-47d7-8dfe-87dc38d13f0a

41656b81-3b85-419a-9d46-fe505f25f7db

a572a589-eded-4f91-9f8f-0f500757e2f5

b70b682e-f396-4145-ab75-8fc8f143159c

d2ee97a7-6092-415b-b467-145e19a9b676