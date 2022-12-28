بخصر نحيف.. أحلام تثير الجدل من جديد فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

شاركت الفنانة أحلام جمهورها بصور من جلسة تصوير جديدة، عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام.

وأثارت الفنانة أحلام الأنظار برشاقتها وظهورها بخسارة وزن واضحة في أحدث جلسة تصوير بملابس كلاسيك باللون الاسود.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع الماكياج بالألوان الصاخبة من رسم العيون باللون الموف وأحمر الشفاه النود، وقامت برفع شعرها.

وتعد الفنانة احلام، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت وينشرن العديد من الصور المختلفة والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتحرص احلام، على اختيار ملابسها بعناية واختيار أحدث صيحات الموضة، كما أنها تفضل اختيار الألوان الزاهية التي تبرز جمالها.