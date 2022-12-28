روسيا تعلن دخول مئات من قوات الجيش الأمريكي إلي أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن مئات من القوات الأمريكية موجودون الآن في أوكرانيا، مشيرا إلي أن مكتب الملحق العسكري الأمريكي يقدم خدمات استشارية مباشرة إلى كييف.

وقال لافروف، في مقابلة مع برنامج "Big Game" على قناة “روسيا-1”: " يتواجد العشرات، وربما حتى المئات من الجنود الأمريكيين في أوكرانيا، كانوا هناك حتى قبل الانقلاب. لقد سيطر ضباط وكالة المخابرات المركزية علي طابقًا واحدًا على الأقل في دائرة الأمن الأوكرانية”.

وأوضح وزير الخارجية الروسي، أنه يوجد مكتب للملحق العسكري الأمريكي في كييف الآن.

وقال: "من الواضح أن المتخصصين العسكريين لا يشاركون فقط في القيام بزيارات إلى وزارة الدفاع الأوكرانية، ولكن، بالطبع يقدمون المشورة المباشرة، وربما أكثر من الخدمات الاستشارية".