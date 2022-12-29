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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مات من التعذيب..القصة الكاملة لقتل بائع نجله في القليوبية

جثة
جثة

جريمة مأساوية في محافظة القليوبية..تجرد أب من مشاعر الإنسانية والأبوة، وأنتزعت الرحمة من قلبه، ودائماً يقوم بالتعدي على نجله الذي لايتجاوز عمره 6 سنوات، ويسخره معه في العمل كبائع لأسطونات الغاز، كما يقوم الأب دائماً بتناول المواد المخدرة، ليقوم الأب بضرب إبنه بوحشية والإعتداء عليه حتى لفظ أنفاسة الأخيرة بسبب ضياع مفاتيح الدراجة النارية.

أب يتخلص من نجله بعد تسببه في ضياع مفتاح دراجة نارية

وأكد ممدوح محمد عم التلميذ بدر محمود، 6 سنوات، والذي توفي على يد والده بالخصوص لتسببه في ضياع مفتاح دراجة نارية خاصة بالمتهم، إن المتهم كان يعذبه دائما، وعادة لا يكون في وعيه لتعاطيه المواد المخدرة.

عم التلميذ: محدش عايش مع أبوه بسبب سوء سلوكه

وأشار عم التلميذ، إلى أن المتهم تزوج أربع مرات، وكل زوجاته تركنه وكذلك أبناؤه هروبا من معاملته السيئة وتعذيبه الدائم لهم، مضيفا أنه يوم الواقعة ظل المتهم يضرب نجله حتى وفاته، وشاهده يحمله معللا له أنه مغمى عليه، وعندما ذهب معه إلى المستشفى أخبرهم الطبيب بأنه توفي. 

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم يتعاطى مواد مخدرة وأنه كان دائم الضرب والتعذيب لنجله. 

المتهم منفصل عن زوجته ودائم التعذيب لنجله

كما تبين من التحريات أن المتهم متزوج مرتين ومنفصل وأن المجني عليه يعيش معه بمفرده عقب انفصال والدته والتي تزوجت من شخص آخر، وأن لديه شقيقان أكبر منه ولكن لا يعيشان معه بسب معاملة المتهم السيئة لهما.
كما كشفت التحريات أن المتهم كان يستغل الطفل معه فى بيع الأنابيب وحملها لتوزيعها على العقارات للأهالي.

حبس المتهم والتصريح بدفن جثمان الطفل

من جانبها أمرت جهات التحقيق بالخصوص في محافظة القليوبية بحبس بائع تسبب في مصرع ابنه بعد أن لقنه علقة ساخنة، بسبب ضياع مفتاح دراجة نارية يملكها المتهم، وصرحت جهات التحقيق بدفن جثة المتوفى.

وقال الأب المتهم في التحقيقات أمام النيابة إنه لم يقصد قتل ابنه وإنما كان يؤدبه فقط وانفعل عليه بسبب ضياع مفتاح الدراجة النارية الخاصة به.

وأشار الأب ، إلى أنه حس بالندم بعد وفاة نجله الذي لم يقصد موته على الإطلاق.

تفاصيل الواقعة والبلاغ

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية ببلاغ من الأهالى بمقتل طفل يدعى بدر، 6 سنوات، على يد والده بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبينت وفاة الطفل إثر تعدي الأب عليه بالضرب المبرح حتى وفاته بسبب ضياع مفتاح دراجة نارية خاصة به، وتم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق. 

محافظة القليوبية أخبار الحوادث أسطونات الغاز دراجة نارية مواد مخدرة قسم شرطة الخصوص

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