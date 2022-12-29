فريدة الشوباشي: مصر تستعيد إنسانيتها مع الرئيس السيسي.. واحتفالية قادرون باختلاف أجمل أيام حياتي..فيديو

أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي أن احتفالية “قادرون باختلاف”: يوم من أجمل أيام حياتي، ويجعلنا أشعر أن شعوري بأن الرئيس السيسي انسانيته تغمر المصريين وهي واعية لكل نبض مصري.

وقالت فربدة الشوباشي، خلال لقاء لها لبرنامج "المواجهة"، عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنه قمت بالبكاء اليوم، خلال الأإحتفالية، بعد ما قام به الرئيس السيسي، مع ابناء قادرون باختلاف.

وتابعت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن الرئيس السيسي لديه ثقة بالمصريين، حتى لو كانوا من ذوي الهمم، الله سبحانه وتعالى أعطى موهبة كبيرة لأبنائنا من قادرون بأختلاف.

التضامن بين المصريين

وأشارت فريدة الشوباشي إلى أن مصر تستعيد إنسانيتها مع الرئيس السيسي، وهو يرسخ لفكرة الإنسانية المشتركة، والتضامن بين المصريين.