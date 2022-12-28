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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لم يُقنعني أحد.. تعليق صادم من كولر ضد مهاجمي الأهلي

كولر
كولر

أدلى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصريحات صادمة بشأن أداء مهاجمي الفريق.


وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنتيجة 1/1 مع سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
 

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وقال كولر في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: " بالنسبة لمهاجم الأهلي اليوم بدأنا بشادي حسين وكان جيد اليوم ولكن لم يسجل واهدر العديد من الفرص ولذلك قمت بتغيره .. أقيم المهاجمين في المران وادفع بالاجهز".

تعليق صادم من كولر ضد مهاجمي الأهلي


وتابع: " لم يقنعني أحد من المهاجمين حتى الآن في الأهلي للأسف، حاولت إشراك بيرسي تاو في هذا المركز ولكنه تعرض للإصابة".


واختتم: " اعتقد اننا خلقنا فرص كثيرة في الشوطين، حارس المنافس تألق اليوم وكان هناك أيضاً رعونة من لاعبي الأهلي في إنهاء الفرص".

الأهلى سيراميكا كليوباترا الدوري المصري كولر مهاجمي

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