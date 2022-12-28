عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإطاحة بسيد عبدالحفيظ.. نجم الأهلي السابق يوجه 3 نصائح هامة لـ الخطيب

سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ

وجّه محمد عبدالجليل، نجم الأهلي السابق، 3 نصائح هامة، لـ محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.

وقال نجم الأهلي السابق في تصريحات عبر قناة “etc”  في برنامج “بوكس تو بوكس”: “اللاعبون عادوا بعد التوقف في الدوري المصري، إلى مستوى متواضع جدا، ومنهم لاعبو الأهلي الذين قدموا مستوى جيدًا في بداية الموسم، وبعد ذلك تراجع مستواهم بشكل ملحوظ”.

انتظرها.. تعليق مثير من عبدالله السعيد بعد أنباء اقترابه من الانضمام للزمالك

الأهلي أم الزمالك.. رئيس الكاف يكشف عن الفريق المفضل له أفريقيا

نصائح نجم الأهلي السابق لـ الخطيب

وتابع: "محمود الخطيب عليه تغيير إدارة الكرة في النادي الأهلي تمامًا، مع الإبقاء على مارسيل كولر، فالمرحلة القادمة تحتاج دوافع جديدة".

وأضاف: "الأهلي في حاجة لوجود تغييرات إدارية، ولجنة كرة أخرى، ويجب أن يتم تغيير سيد عبدالحفيظ ليس الآن، يكمل لنهاية الموسم، وبعد ذلك يحدث تغييرات جذرية في القطاع".

واختتم: "اللاعبون يحتاجون إلى تغييرات إدارية لتجديد الدوافع، شاهدنا بعض العناصر تخرج من الملعب غاضبة وهذا أمر جديد على النادي الأهلي".

الأهلى محمود الخطيب محمد عبدالجليل نجم الاهلي السابق الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| القايمة سقطت بالفعل.. وهذا ما يفعله العرسان عند التقدم للزواج

اختار الأهلي.. الكاف يصدم الزمالك ويستبعده من دوري السوبر الإفريقي

المصائب تتوالى.. صدمة قوية من كولر لـ كهربا داخل الأهلي

الذهب يفقد 640 جنيهاً.. وعيار 21 يحقق أدنى سعر منذ شهر

أسعار الذهب اليوم تواصل الانهيار.. والجرام يخسر 370 جنيها |تفاصيل

تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 28-12-2022

التحضير لجنازة الأسطورة بيليه| آخر كلماته الوداعية.. وهذا ما تفعله أسرته

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. مفاجأة سارة لـ المقبلين على الزواج

ترشيحاتنا

آخر وقت لقيام الليل وهل يجوز أداء الوتر أولا .. الإفتاء توضح

شوبير يُفجر مفاجآت جديدة بشأن مشاركة كهربا مع الأهلي رغم غرامة الزمالك

إبراهيم نور الدين حكمًا لمباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي في الدوري

الإطاحة بسيد عبدالحفيظ.. نجم الأهلي السابق يوجه 3 نصائح هامة لـ الخطيب

كيف تقسم ذبيحة العقيقة.. وهل يشترط إطعام الفقير منها.. الإفتاء ترد

إلزام المقبلين على الزواج بـ تحليل المخدرات.. مشروع قانون بالبرلمان |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 علامات ظهورها في قدمك تكشف عن الإصابة بأمراض كارثية

نعرف بعض من 10 سنين ومدخلتش شقتى..5 صور لطليقة خطيب رهف الشامى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة من البرتقال يوميا؟

بخصر نحيف.. أحلام تثير الجدل من جديد فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

فيديو

كلفتهم 1800 جنيه.. حكاية أول عروسين اعتمدا على شبكة فضة| شاهد

تعديل مناهج المرحلة الإعدادية وصدمة لأهالي طلبة الثانوية

آخر موعد لإضافة المواليد على بطاقة التموين وهذه هي الشروط

«اتجوزت وأنا صغيرة وعشت أزمة نفسية».. حنان تكشف أسرارًا من حياتها "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ