الإطاحة بسيد عبدالحفيظ.. نجم الأهلي السابق يوجه 3 نصائح هامة لـ الخطيب

وجّه محمد عبدالجليل، نجم الأهلي السابق، 3 نصائح هامة، لـ محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.

وقال نجم الأهلي السابق في تصريحات عبر قناة “etc” في برنامج “بوكس تو بوكس”: “اللاعبون عادوا بعد التوقف في الدوري المصري، إلى مستوى متواضع جدا، ومنهم لاعبو الأهلي الذين قدموا مستوى جيدًا في بداية الموسم، وبعد ذلك تراجع مستواهم بشكل ملحوظ”.

نصائح نجم الأهلي السابق لـ الخطيب

وتابع: "محمود الخطيب عليه تغيير إدارة الكرة في النادي الأهلي تمامًا، مع الإبقاء على مارسيل كولر، فالمرحلة القادمة تحتاج دوافع جديدة".

وأضاف: "الأهلي في حاجة لوجود تغييرات إدارية، ولجنة كرة أخرى، ويجب أن يتم تغيير سيد عبدالحفيظ ليس الآن، يكمل لنهاية الموسم، وبعد ذلك يحدث تغييرات جذرية في القطاع".

واختتم: "اللاعبون يحتاجون إلى تغييرات إدارية لتجديد الدوافع، شاهدنا بعض العناصر تخرج من الملعب غاضبة وهذا أمر جديد على النادي الأهلي".