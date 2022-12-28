انتظرها.. تعليق مثير من عبدالله السعيد بعد أنباء اقترابه من الانضمام للزمالك

أثار عبدالله السعيد، نجم نادي بيراميدز، الجدل على وسائل التواصل الإجتماعي، بعد انتشار أنباء انضمامه إلى الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن عبدالله السعيد بات أيامه معدودة في نادي بيراميدز، بعد الأزمة الأخيرة مع مصطفى فتحي.

ونشر عبدالله السعيد، نجم نادي بيراميدز، صورة له عبر انستجرام بتيشيرت أبيض، معلقاً عليها: “انتظرها”.

وشهد الصورة مسح عبدالله السعيد “لوجو” المتواجد على القميص الأبيض الذي يرتديه خلال الصورة.

انتقال عبدالسعيد إلى الزمالك

مما أثار الجدل على وسائل التواصل الإجتماعي، وبدأت الجماهير تربط ذلك بقرب انتقاله إلى نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وكان عبدالله السعيد، قد أبدى ترحيبه مؤخراً باللعب في صفوف نادي الزمالك، بعد تشجيع الجماهير البيضاء له في أحدى مباريات الفريق أمام بيراميدز.