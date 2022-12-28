النجم الساحلي يكشف حقيقة توصله لاتفاق مع الأهلي بشأن كريستو

أكد حاتم الرقيق، رئيس قسم الاتصال والإعلام بنادي النجم الساحلي، أنه لا يوجد اتفاق نهائي حتى الآن مع النادي الأهلي، بشأن انتقال محمد الضاوي "كريستو" للقلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.



وقال حاتم الرقيق في تصريحات خاصة لصدى البلد: "لم نتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال كريستو للنادي الأهلي حتى الآن".

وأضاف: "كل الأرقام الصادرة في الإعلام بشأن انتقال كريستو عارية تماماً من الصحة".

واختتم: "في حين التوصل إلى اتفاق نهائي سيتم إجراء ندوة صحفية للإعلان عن كل تفاصيل الصفقة الخاصة باللاعب محمد الضاوي "كريستو".



كريستو هداف الدوري التونسي



يذكر أن محمد الضاوي كريستو يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري التونسي برصيد 5 أهداف.