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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسماء مدوية .. الأهلي يضم 6 صفقات نارية رسميًا

الخطيب
الخطيب

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقاته الشتوية، بعد عودة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وقال محمد شبانة في تصريحات عبر برنامجه “بوكس تو بوكس” على قناة “etc”: “هناك 3 صفقات أجنبية للنادي الأهلي بينهم محمد الضاوي كريستو، تم الانتهاء منها رسميًا، منهم جناحان ومهاجم، وهناك 3 لاعبين مصريين ظهير أيمن وظهير أيسر، ولاعب وسط”.

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وأضاف: ""في مركز الظهير الأيمن لن يخرج من المرشحين خالد عبدالفتاح لاعب سموحة وهشام صلاح لاعب الاتحاد، وعبدالرحمن زولا لاعب طلائع الجيش، وهناك مفاجآت في مركز الظهير الأيسر، حيث بزغ اسم محمد شكري من جديد وسيعود بنسبة 90% إلى الفريق في يناير".

صفقات الأهلي

واختتم: “اللاعب الأقرب للنادي الأهلي هو مروان عطية لاعب الاتحاد، فهو مرشح بقوة، والأهلي سيُعلن عن هذه الصفقات بعد أيام”.

الأهلى محمد شبانة الخطيب محمد الضاوي كريستو صفقات الأهلي

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